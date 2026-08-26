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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, Córdoba presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 29°. Se espera una jornada cálida a medida que avanza el día.

26/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 26 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°. La humedad es del 69%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este, contribuyendo a la frescura de la mañana.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 14° y una máxima que alcanzará los 29°. A medida que avance el día, se espera que el clima se torne más cálido, especialmente en horas de la tarde. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada mayormente despejada a partir de la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba mostrarán un clima variable. El jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°, con pronóstico de lluvias ligeras. El viernes 28, la temperatura mínima descenderá a 9° y la máxima alcanzará 20°, con cielo despejado. El sábado 29, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 19°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el domingo 30, la mínima será de 11° y la máxima de 22°, con cielo despejado. Se recomienda estar atentos a los cambios en el clima, especialmente para el jueves, donde se prevén precipitaciones.

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