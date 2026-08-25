Rafael Varas, primer entrenador de Julián Álvarez: "Es la primera vez que lo veo sin sonrisa"

Rafael Varas, el primer entrenador de Julián Álvarez, expresó su tristeza por la situación que atraviesa el delantero en el Atlético de Madrid y confió en que el conflicto se resuelva rápidamente antes del cierre del mercado de pases.

“Realmente es la primera vez que lo veo a Julián sin estar con una sonrisa dentro de una cancha, disfrutando lo que él hace, jugar bien a la pelota. Muy triste lo que está pasando con Julián. Creo que no se lo merece”, señaló Varas en diálogo con Cadena 3.

El formador, que conoce al jugador desde chico, destacó su fortaleza mental. “Siempre dije que él mentalmente era muy fuerte jugando a la pelota. Es la primera vez que le pasa algo externo a lo deportivo. Tengo la esperanza y creo en él de que esto va a salir adelante y va a salir rápido. Solo hay que buscar la solución para que pueda arrancar nuevamente, disfrutar y demostrar todo lo que sabe”.

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Sobre un posible pase al Barcelona, Varas indicó que antes del Mundial “estaba todo muy hablado”. “Lo había hablado con presidentes, con el Cholo y aparentemente estaba el OK para que pasara a jugar al Barcelona, que es su sueño. Lo dijo con ocho años: que quería jugar un Mundial, jugar con Messi y que era hincha del Barcelona.”

Tras el Mundial surgió el conflicto actual, que no solo trabó el traspaso sino que generó una imagen negativa del jugador ante parte de la hinchada del Atlético.

Al ser consultado sobre si le sorprendió la postura firme de Álvarez, Varas respondió que no. Recordó un cortocircuito menor que tuvo en el Manchester City, que se resolvió dialogando y terminó con el delantero como gran figura. “Lo veo muy fuerte de carácter para poder sentarse a hablar como hizo con el presidente y con el Cholo.”

Respecto a otras opciones, señaló que el Atlético no quiere venderlo al Barcelona pero sí negociaría con Arsenal o Chelsea. “Yo creo que sería una buena salida si no es el Barcelona ir al Arsenal. Hay un gran equipo, ya vivió en Inglaterra, le fue bien futbolísticamente y su técnico lo quiere. Ojalá que si no es el Barça pase al Arsenal o a otro equipo, porque en el Atlético realmente la está pasando muy mal.”

"Quedan pocos días para el cierre del libro de pases. Por ahí me llegó un mensaje de que se va a arreglar. Ojalá que sea para el lado de Barcelona, porque es su sueño y creo que él está muy cómodo en España. Y si no es Barcelona, tendrá que ser el Arsenal u otro equipo donde se sienta cómodo y vuelva a disfrutar el fútbol. Es el 9 de nuestra selección. Lo tenemos que tener bien anímicamente y futbolísticamente”, concluyó.

Entrevista de La Cadena del Gol.