OpenAI pierde a un alto ejecutivo de data centers en medio de una ola de renuncias

OpenAI se enfrenta a una nueva salida significativa dentro de su equipo ejecutivo. Chris Malone, quien ocupó el cargo de jefe de data centers, dejó la empresa la semana pasada, según informó el Wall Street Journal. Malone, que había trabajado casi cinco años en Meta y más de una década en Google, se unió a OpenAI en marzo del año pasado, lo que hace que su permanencia haya sido relativamente breve.

Su llegada se produjo poco después del lanzamiento del Stargate Project, una iniciativa de 500 millones de dólares para desarrollar centros de datos en Estados Unidos, respaldada por la administración de Donald Trump. OpenAI, junto a Oracle, Nvidia, SoftBank y Microsoft, es considerado un socio clave en este esfuerzo.

Las razones detrás de la salida de Malone no están del todo claras. En un momento en que la infraestructura de inteligencia artificial se está expandiendo rápidamente, la estrategia de centros de datos ha cobrado una atención especial, lo que hace que la rotación en ese puesto sea especialmente sorprendente.

En un comunicado a TechCrunch, OpenAI mencionó que había "reorganizado recientemente" su "organización de infraestructura para apoyar la escala y el ritmo de nuestro trabajo". Además, afirmaron que tienen "un equipo de data centers fuerte y profundamente experimentado, con un liderazgo claro y la experiencia técnica para ejecutar nuestros planes".

Como parte de esa reorganización, Malone dejó de reportar directamente al presidente de OpenAI, Greg Brockman, y comenzó a reportar al vicepresidente Sachin Katti, quien asumió el liderazgo del grupo.

Actualmente, varios ejecutivos están supervisando la estrategia de data centers de OpenAI, incluyendo a Uday Ruddarraju, que lidera el equipo de data centers; Brent Mayo, responsable del programa de construcción y entrega de data centers; y Spas Lazarov, un veterano de las industrias de data centers y energía, que encabeza toda la ingeniería de data centers.

La salida de Malone se suma a una serie de más de una docena de renuncias de ejecutivos en este año. Business Insider reportó recientemente que el total de salidas en 2026 alcanzó las 13, con varias de ellas ocurriendo en el último mes. Estas renuncias no involucran a empleados junior, sino a algunos de los cargos más altos de la compañía.

Hace dos semanas, la empresa reemplazó a su directora de ingresos, Denise Dresser, quien estuvo solo ocho meses en el cargo. Dos días antes de anunciarse su salida, OpenAI también perdió a Brad Lightcap, uno de sus ejecutivos de más larga trayectoria, quien fue director de operaciones. Lightcap comentó que comenzaría un nuevo proyecto, aunque no dio detalles sobre este.

Aproximadamente un mes antes de estas salidas, OpenAI también perdió a Fidji Simo, su segunda al mando de facto, quien renunció para recuperarse de una "enfermedad crónica". Simo sigue en la empresa en un rol de asesor.

Los equipos de seguridad y ética de OpenAI también han experimentado renuncias notables. En julio, la compañía perdió a su "jefa de ética", Chloé Bakalar, y la semana pasada se informó que había disuelto su equipo de preparación, dedicado a evaluar si los modelos de IA de la empresa podrían representar riesgos catastróficos.

Otros líderes de equipo, como Bill Peebles, exjefe del generador de imágenes de IA de OpenAI, han dejado la empresa debido al cierre de sus proyectos. En abril, OpenAI también perdió a su directora de marketing, Kate Rouch, quien, al igual que Simo, supuestamente dejó por razones de salud.

El talento restante ha intentado minimizar la importancia de esta fuga de ejecutivos, con el cofundador Greg Brockman lamentando recientemente que el intenso "foco" sobre su empresa significa que "cada salida es examinada de una manera que no lo sería de otro modo".

Sin embargo, la rotación ha suscitado preguntas, especialmente mientras la compañía se prepara para una oferta pública inicial (IPO). La salida a bolsa de OpenAI, inicialmente esperada para este año, se ha informado que se ha pospuesto para 2027, y la empresa está atravesando un proceso de evaluación reputacional que acompaña a cualquier listado inminente. Han surgido preocupaciones de que la compañía pueda estar sobrevalorada y que su rentabilidad no se corresponda con las enormes inversiones realizadas en el laboratorio.

En resumen, la cantidad de ejecutivos que han dejado la compañía no ha hecho más que aumentar las dudas sobre su futuro.