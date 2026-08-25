FOTO: River sufrió una sensible baja antes de enfrentar a Independiente Santa Fe: los convocados por Coudet.

River tuvo que modificar la convocatoria del partido ante Independiente Santa Fe por la lesión de uno de sus futbolistas, mientras que el entrenador del millonario, Eduardo Coudet, definirá a los once titulares para ir en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La baja es la de Lautaro Rivero, quien sufrió una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo durante el último entrenamiento y quedó fuera de la nómina para el encuentro de vuelta del certamen internacional.

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?? Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Independiente Santa Fe en el cruce de vuelta de los octavos de final de la #Sudamericana ??#VamosRiver ?????? pic.twitter.com/6IXY8cdkId — River Plate (@RiverPlate) August 25, 2026

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Su ausencia llega después de haber sido titular en el empate sin goles de la ida, disputada en Bogotá.

River recibirá a Independiente Santa Fe este miércoles, desde las 21.30, en el Monumental, luego del 0-0 registrado en Colombia. El equipo de Núñez necesita una victoria para avanzar a los cuartos de final, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penales.

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La convocatoria también refleja el alivio que tuvo el cuerpo técnico con los regresos de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes volverían a ocupar los laterales y permitirían rearmar una defensa que había llegado con varias bajas al primer partido de la serie.

De esta manera, el elenco de Núñez afrontará una noche de miércoles decisiva con una baja inesperada, pero también con algunas recuperaciones importantes para buscar la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.