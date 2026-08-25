Marengo: “Hoy la economía no es parecida a la de 2018, está más robusta”

El economista jefe de BlackToro, Fernando Marengo, analizó este martes el devenir de la actividad productiva argentina y relativizó la idea de que cierta incertidumbre respecto al programa de La Libertad Avanza tenga similitudes a las ocurridas en el año 2018, cuando el gobierno de Juntos por el Cambio comenzó su declive económico.

“Hoy Argentina tiene un pequeño déficit de Cuenta Corriente pero de cara a las elecciones presidenciales tendrá superávit comercial y fiscal. No es parecido a lo que ocurrió en 2018 que hubo déficit externo y más gastos que ingresos y cuando el mundo no financió más ese déficit hubo que ajustar 7 puntos del PIB, incluida la refinanciación de deuda en pesos. Hoy la economía está más robusta”, recordó.

Además, sostuvo que el Gobierno nacional busca dar señales de solidez de que las próximas elecciones y que por eso incrementó la compra de reservas en lo que va del año. Eso fue, añadió, lo que redujo el crédito interno neto.

Explicándolo a través del Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos (Reserva=BM – CIN) sostuvo que el gobierno está recaudando más de lo que gasta y sobrecolocando deuda, absorbiendo liquidez a través de una política monetaria contractiva.

“Entiendo que esa sobrecolocación de deuda puede deberse a asegurarse la compra de reservas, otra razón es para evitar la depreciación del tipo de cambio y la tercera es que se busque desacelerar la tasa de inflación vía un aumento de la tasa de interés. Si es por esto último, sería preocupante”, enfatizó durante un seminario on line organizado por S&C Inversiones.

Sin embargo, recordó que según sus previsiones, el gobierno tendrá “20.000 millones de dólares más que 2025 para contener una potencial incertidumbre cambiaria electoral”.

Según las estimaciones del economista, el gobierno tendrá casi US$20.000 M para enfrentar una demanda adicional electoral.

Aumento de la mora: “El problema fue la tasa”

Para Marengo, el problema del crecimiento de la mora bancaria fueron “las altísimas tasas que cobraron los bancos”.

Para argumentarlo, mostró cómo la tasa promedio real que cobran las entidades financieras estuvo 5% por encima de la inflación y que el spread (diferencias entre tasas activas y pasivas) fue el más alto de los últimos 25 años.

La tasa de interés activa real se ubicó cinco puntos por encima de la inflación.

“Los bancos están pagando con tasas muy altas su estructura de costos que antes pagaban con la inflación y lo mismo ocurre con el Fee que cobran las sociedades de gerencias de los fondos Money Market”, fundamentó.

“Entiendo que comenzó una refinanciación a tasas más razonables para quienes están en categorías 3, 4 y 5 (NdR: para bajar de categoría hay que pagar un tercio de la deuda) y que en los próximos meses seguirá a la baja”.

Informe de Guillermo López.