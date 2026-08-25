La conmovedora historia de Dolly Parton y Miley Cyrus: un lazo que trasciende generaciones

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento de la reina del country, Dolly Parton, a sus 80 años. La legendaria cantante traspasó generaciones con su música y cosechó grandes amistades a lo largo de su vida, pero la más conocida fue su gran vínculo con la cantante Miley Cyrus.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la triste noticia fue confirmada por su familia mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de la artista. "Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que yo pudiera asimilarlo completamente como una realidad futura", contó su sobrino Bryan Seaver.

¿De dónde nace la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus?

La conexión entre las artistas trasciende una simple amistad, ya que se origina en la relación de la reina del country con Billy Ray Cyrus, el padre de Miley. El artista, otro gran influyente de la música country, compartió grandes giras musicales junto a Dolly y, cuando se enteró de que ella estaba en la dulce espera de su hija, le pidió que fuera la madrina.

Aunque no hubo un bautismo oficial, ella aceptó el cargo con honor. Públicamente, Dolly se autodefinió como su "hada madrina artística". Después de varios años, una investigación genealógica reveló que las cantantes eran primas lejanas de una generación separada.

"Adoro a Miley. Es mi pequeña dulzura. De hecho, la conozco desde antes de que naciera", confesó en entrevistas a medios.

La diferencia de edad entre ambas no impidió que cosecharan una gran amistad. De hecho, Parton fue una de las pocas artistas que apoyaron públicamente a Miley cuando ella intentó alejarse de su imagen infantil, tras terminar con su etapa en Hannah Montana en Disney.

Según declaró Cyrus en entrevistas pasadas, ella solía pedirle consejos a su madrina sobre decisiones financieras y contractuales complejas en la industria musical. Asimismo, confesó que el especial del 20.º aniversario de Hannah Montana sucedió gracias a un consejo que Parton le dio en vida.

"Aprendí este terrible hábito —pero en realidad creo que fue un buen consejo— de Dolly. Ella me dijo que, si quieres que algo suceda, promociónalo antes de que exista. Así nadie podrá decir que no", declaró en Variety.

Las colaboraciones de Dolly Parton y Miley Cyrus

Las artistas unieron sus voces en múltiples proyectos a lo largo de los años. Del 2006 al 2010, la cantante de country participó en varios episodios de Hannah Montana, como la madrina de Miley Stewart, una historia similar a la verdadera.

Una vez finalizada su etapa en Disney, las cantantes colaboraron sobre el escenario en dúo con una interpretación de Jolene, un clásico de Parton.

Asimismo, Parton y Cyrus colaboraron en varios especiales, como Miley's New Year's Eve Party y Rockstar.

La cantante de country también realizó un cover de "Wrecking Ball" para su álbum Rockstar, con la participación directa de Miley.