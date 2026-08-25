Un juez impide requisito de ciudadanía para registro electoral en Ohio

FOTO: Juez bloquea requisito de prueba de ciudadanía para inscribirse en el padrón electoral de Ohio

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. — Un juez federal ha decidido bloquear de manera temporal un requisito en Ohio que obligaba a los votantes a presentar prueba de ciudadanía al registrarse para votar en las oficinas de vehículos automotores. Esta norma había comenzado a regir este año.

El secretario de Estado, Frank LaRose, de inclinación republicana, anunció que planea apelar de inmediato la decisión judicial.

La demanda fue presentada por la Ohio Alliance of Retired Americans y el grupo progresista Red Wine & Blue, a través del Elias Law Group, afín a los demócratas. El juez del Tribunal Federal de Distrito, Solomon Oliver Jr., en Cleveland, dictaminó que el requisito contraviene la Ley Nacional de Registro de Votantes, que debe prevalecer.

La orden del juez suspende la exigencia de la documentación necesaria antes de la fecha límite de inscripción del 5 de octubre, que es crucial para las elecciones de medio término de este otoño.

Esta situación se produce en medio de la presión del expresidente Donald Trump sobre el Congreso para aprobar un proyecto de ley que incluye, entre otros cambios, la necesidad de prueba documental de ciudadanía para el registro electoral.

Ohio es uno de los pocos estados que han implementado leyes de prueba de ciudadanía este año. Dakota del Sur, Utah y Wyoming también han introducido requisitos similares para las elecciones de medio término, mientras que Arizona ya contaba con una normativa al respecto para elecciones estatales y locales.

El requisito en Ohio fue agregado el año pasado a la ley "motor voter", que permite a los votantes registrarse al obtener o renovar su licencia de conducir. En su fallo, Solomon argumentó que la norma "excede la certificación de ciudadanía que aceptan otros métodos de registro de votantes en Ohio". Esto, a su vez, podría violar la Ley Nacional de Registro de Votantes, ya que es más que "la cantidad mínima de información necesaria".

Lectura rápida ¿Qué ocurrió?

Un juez federal bloqueó temporalmente un requisito en Ohio que exigía prueba de ciudadanía para registrarse para votar. ¿Quién lo dictó?

El fallo fue emitido por el juez Solomon Oliver Jr.. ¿Cuándo fue la decisión?

La decisión se tomó el 25 de agosto de 2026. ¿Dónde se aplica?

En el estado de Ohio, específicamente en las oficinas de vehículos automotores. ¿Por qué es importante?

La medida afecta a las elecciones de medio término, garantizando que más votantes puedan registrarse sin restricciones adicionales.

Además, se determinó que el sistema "motor voter" de Ohio ha restringido ilegalmente la opción de registrarse solo a aquellos que obtienen una licencia de conducir, en lugar de permitir que cualquier persona que lo solicite pueda hacerlo, como exige la ley federal.

Ben Stafford, socio de Elias Law, comentó que ahora los votantes de Ohio podrán registrarse en las oficinas de vehículos automotores sin necesidad de mostrar documentos de ciudadanía. Describió esta regulación como "una barrera impuesta por el gobierno que la NVRA busca prevenir".

La orden del juez prohíbe que Ohio exija a los solicitantes de licencia de conducir presentar prueba de ciudadanía antes de que se les ofrezca la oportunidad de registrarse para votar, incluso si han sido rechazados por no tener la documentación adecuada. Sin embargo, no se aplica a quienes declaren que no son ciudadanos de EE.UU.

LaRose criticó el fallo, mencionando un caso en el condado de Franklin que, según él, demuestra que el proceso exigido no funciona. En este caso, una residente permanente legal votó erróneamente en 2018 tras recibir información incorrecta de un empleado de la Oficina de Vehículos Automotores (BMV).

"Bajo esta orden, la Oficina de Vehículos Automotores estaría obligada a ofrecer un formulario de registro de votantes a una persona que solicita una licencia de conducir, aun si no puede verificar que es ciudadana", argumentó LaRose en un comunicado, mostrando su desacuerdo con la decisión y solicitando una apelación inmediata.

Este fallo se suma a otros dictados en distintos lugares. Por ejemplo, un juez en New Hampshire estableció que el estado debe facilitar el registro de votantes permitiendo que los solicitantes certifiquen su ciudadanía si no pueden presentar documentos que lo prueben.

En junio, un juez federal prohibió permanentemente al gobierno de Trump implementar la mayoría de las exigencias relacionadas con la ciudadanía, incluida la prueba documental para el registro electoral. Este fallo se convirtió en permanente tras una orden judicial preliminar que bloqueaba gran parte de la reforma propuesta.

Un estudio de la Universidad de Maryland estima que 21,3 millones de estadounidenses elegibles para votar carecen de los documentos necesarios o no tienen fácil acceso a ellos para probar su ciudadanía.