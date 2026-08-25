Reunión entre Brasil y EEUU para discutir aranceles impuestos por Trump

FOTO: Brasil y EEUU abordarán el lunes 31 la imposición de aranceles del gobierno de Trump.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El ministro brasileño de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunirán el próximo lunes para abordar la imposición de aranceles a productos brasileños por parte del Gobierno del presidente Donald Trump, informó este martes la oficial Agencia Brasil.

El encuentro será la primera etapa de una agenda para la reanudación de las negociaciones técnicas sobre las barreras comerciales impuestas por Estados Unidos.

La reanudación de las conversaciones fue acordada durante una llamada telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, celebrada el pasado viernes. Ambos líderes abrieron un nuevo canal de diálogo en medio de la disputa comercial provocada por los aranceles.

Durante la llamada, el presidente brasileño defendió la reanudación de las negociaciones comerciales y afirmó que las justificaciones del Gobierno estadounidense para la adopción de los nuevos aranceles carecen de fundamento, de acuerdo con información difundida por el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo en Brasil).

Lula da Silva afirmó que los aranceles perjudican tanto a Brasil como a Estados Unidos y defendió el diálogo como la vía para preservar la relación comercial entre ambos países.

En julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) impuso una sobretasa del 25 por ciento a varios productos procedentes de Brasil, tras cerca de un año de análisis.

Posteriormente, también se aplicó una sobretasa adicional del 12,5 por ciento a más productos brasileños.

Según un estudio del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, los nuevos aranceles vigentes desde finales del mes pasado afectan a unos 6.600 millones de dólares en exportaciones brasileñas al mercado estadounidense.

Brasil presentó una solicitud de consultas en el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), argumentando que los aranceles aplicados son "inconsistentes" con las normas fijadas por el organismo. En respuesta, Estados Unidos aceptó la solicitud para participar en las consultas en el ámbito de la OMC.

El país sudamericano ha reiterado que en la relación comercial entre ambos países, Estados Unidos tiene superávit.