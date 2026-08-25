Massa respaldó a Giuliano en Rosario y afirmó: "La unidad es lo más importante"

El Sergio Massa acompañó este martes a Diego Giuliano durante la presentación en Rosario de su libro La Santa Fe que viene y, al finalizar el encuentro, destacó la necesidad de construir unidad dentro del peronismo y de que los distintos sectores del espacio puedan acompañar sus respectivas iniciativas.

“Vine a acompañar a Diego, así que hablen con Diego, que es la estrella hoy”, afirmó Massa ante la consulta de Cadena 3 Rosario, al retirarse del evento. El dirigente evitó así profundizar sobre el contenido de la presentación y puso el foco en la figura de Giuliano, a quien destacó tanto por su trayectoria como por su interés en el derecho constitucional.

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Massa recordó que el diputado nacional comenzó a hablarle sobre la reforma constitucional santafesina y su interés en participar del debate hace más de un año y medio. “Hizo un trabajo enorme y ama el derecho constitucional, ama lo que hace”, sostuvo.

La presencia de Massa había generado una importante convocatoria en las inmediaciones del hotel del macrocentro rosarino donde se realizó la presentación. Militantes peronistas, dirigentes, representantes sindicales y gremiales se acercaron para acompañar a Giuliano, en una actividad que también funcionó como punto de encuentro para distintos sectores de la oposición al gobierno nacional.

En sus declaraciones, Massa puso especial énfasis en la posibilidad de que diferentes dirigentes puedan desarrollar sus propias propuestas y, al mismo tiempo, acompañarse mutuamente. En ese sentido, mencionó otras iniciativas políticas que se encuentran en marcha en Santa Fe.

“Es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos. O sea, que un día Diego presente su libro, otro día Lewandowski presente su iniciativa, que Juan presente su iniciativa y que todos se acompañen entre ellos”, expresó.

La referencia de Massa a Marcelo Lewandowski se produjo en el marco de una serie de movimientos políticos que atraviesan al peronismo santafesino, con distintos dirigentes que buscan instalar sus propuestas y discutir alternativas de cara al escenario provincial y nacional.

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Finalmente, Massa condensó su mensaje en una definición que repitió al retirarse del lugar: “La unidad es lo más importante”.

La declaración se produjo luego de una presentación en la que Giuliano expuso los principales ejes de La Santa Fe que viene, un libro que toma como punto de partida la Constitución provincial sancionada en 2025 y plantea una discusión sobre el futuro institucional, productivo y político de Santa Fe.

Durante una entrevista previa con Cadena 3 Rosario, Giuliano había señalado que la nueva Constitución debe ser entendida como algo más que un texto institucional y sostuvo que también constituye un programa para quienes tienen responsabilidades de gobierno. Entre sus planteos, cuestionó la concentración de poder, la falta de un Consejo de la Magistratura independiente y determinados aspectos de la reforma electoral.

En ese contexto, la presencia de Massa y su llamado a la unidad agregaron una dimensión política al lanzamiento del libro, en un escenario donde distintos sectores del peronismo santafesino buscan posicionar sus propuestas y, al mismo tiempo, avanzar en una construcción común frente al gobierno nacional.