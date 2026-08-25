La decisión que tomó Alpine sobre la penalización de la FIA a Franco Colapinto
El piloto argentino fue sancionado con tres puntos en su superlicencia durante el Gran Premio de los Países Bajos, generando controversia en su actuación.
FOTO: Alpine decidió no apelar las penalizaciones contra Colapinto.
La escudería Alpine tomó la decisión de no apelar el fallo de la Federación Internacional de Automovilismo que le quitó tres puntos en la superlicencia al piloto argentino, Franco Colapinto.
El fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort estuvo rodeado de polémicas para Colapinto, a pesar de tener un buen arranque, con una cuota de suerte, quedó en zona de puntos; al finalizar la primera vuelta había pasado a dos oponentes y se metió en puestos de puntuación tras el choque del neerlandés Max Verstappen.
Debido a esta maniobra, fue sancionado con un drive through por no respetar la bandera amarilla y tuvo que pasar de manera obligada por la calle de boxes, lo que lo hizo caer al vigésimo lugar.
Además, fue nuevamente sancionado con 10 segundos, aunque eso no afectó en nada porque ya le había sacado una buena ventaja a su más inmediato perseguidor, por lo que finalizó decimocuarto. Asimismo, estas dos sanciones le otorgaron tres puntos menos en la superlicencia, en el total del GP.
Flavio Briatore había declarado, post carrera, sobre esta dura sanción al oriundo de Pilar: "La carrera de Franco quedó prácticamente sentenciada desde el principio tras una severa penalización de paso por boxes. Sabemos que es decepcionante para él, pero reconocemos que estas reglas existen por seguridad y debemos aprender de ello".
Por su parte, Colapinto había demostrado su frustración sobre el resultado de la carrera: "La penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había; la sanción complicó toda la carrera. Los jueces deberían ser más flexibles; si bien las reglas son las reglas, a veces faltan criterio"..
Alpine tuvo una situación similar meses atrás en el Gran Premio de Mónaco, donde Pierre Gasly y Franco Colapinto habían sido sancionados por exceso de velocidad en el pit lane. Esta penalización hizo que el francés cayera del tercer puesto conseguido al séptimo; la escudería reclamó una revisión y, posteriormente, la FIA reculó, dándole la razón con un veredicto a favor del equipo rosa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Franco Colapinto?
Franco Colapinto recibió una sanción de tres puntos en su superlicencia durante el Gran Premio de los Países Bajos.
¿Qué sanciones recibió?
Fue sancionado con un drive through y 10 segundos, que lo hicieron caer al vigésimo lugar y finalizar decimocuarto.
¿Qué dijo Flavio Briatore sobre la sanción?
Briatore mencionó que la carrera de Colapinto quedó sentenciada por la penalización, aunque reconoció la importancia de las reglas por seguridad.
¿Cómo se sintió Colapinto tras la carrera?
Colapinto expresó su frustración, considerando la penalización como extremadamente dura y pidiendo más flexibilidad por parte de los jueces.
¿Qué pasó en el Gran Premio de Mónaco?
Alpine tuvo una situación similar con sanciones por exceso de velocidad en el pit lane, donde lograron revertir la decisión a su favor.
[Fuente: Noticias Argentinas]