Tragedia en Vaca Muerta: murió un operario y otro resultó herido en un accidente

Un operario murió y otro resultó gravemente herido este martes tras un accidente ocurrido en una planta de YPF ubicada en el área de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El hecho se registró durante la tarde en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF. En un primer momento se informó que había ocurrido una explosión, aunque posteriormente se precisó que el accidente se produjo por una fuerte descompresión en una línea de gas.

El trabajador herido recibió asistencia en el lugar y, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado por vía aérea a un centro médico para continuar con la atención.

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Qué informó YPF sobre el accidente

A través de un comunicado, YPF confirmó el incidente y señaló que ocurrió en el Bloque Rincón del Mangrullo, un área que la compañía opera bajo un esquema de joint venture en partes iguales con Pampa Energía.

La empresa informó que activó inmediatamente sus equipos de emergencia y los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

YPF aseguró además que el incidente se encuentra controlado y que continuará brindando información a medida que avance la investigación y se conozcan nuevos detalles.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia de la compañía, personal médico y efectivos de la Policía de Neuquén.

El sindicato expresó su acompañamiento

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también se pronunció tras el accidente.

El gremio aclaró que los dos trabajadores involucrados no se encuentran comprendidos dentro de su convenio colectivo de trabajo. No obstante, puso a disposición sus equipos y su estructura sanitaria para colaborar ante la situación.

Además, expresó su acompañamiento a los familiares del trabajador que murió.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió la descompresión y la secuencia que derivó en la muerte del operario y las lesiones del otro trabajador son materia de investigación.