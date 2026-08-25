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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.

El sorteo número 31597 de la quiniela vespertina se realizó el martes 25 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue el 7419, que se interpreta como "A primera (Pescado)". Conocé todos los resultados.

25/08/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31597 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 7419, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7419
2° 5818
3° 3176
4° 9528
5° 8458
6° 3655
7° 3216
8° 1201
9° 9365
10° 7994
11° 7432
12° 1759
13° 4511
14° 1472
15° 3529
16° 6953
17° 4606
18° 6546
19° 2536
20° 6415

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31597 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 25 de agosto a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 7419.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Pescado)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
Los primeros cinco números son 7419, 5818, 3176, 9528 y 8458.

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