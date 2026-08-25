Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.

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El sorteo número 31597 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 7419, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7419

2° 5818

3° 3176

4° 9528

5° 8458

6° 3655

7° 3216

8° 1201

9° 9365

10° 7994

11° 7432

12° 1759

13° 4511

14° 1472

15° 3529

16° 6953

17° 4606

18° 6546

19° 2536

20° 6415