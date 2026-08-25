Bodø/Glimt regresa a la Liga de Campeones mientras Sabah y LASK celebran su debut

FOTO: Bodø/Glimt regresa a la Liga de Campeones mientras Sabah y LASK debutan tras victoria en playoffs

BAKÚ, Azerbaiyán — La emocionante historia de Bodø/Glimt se reanuda en la Liga de Campeones, donde competirá por segunda temporada consecutiva, acompañado por los nuevos debutantes: Sabah de Azerbaiyán, fundado hace solo nueve años, y LASK de Austria.

El equipo noruego, Bodø/Glimt, logró una cómoda victoria en el partido de vuelta del repechaje clasificatorio el pasado martes contra NEC Nijmegen. Por su parte, Sabah logró avanzar tras eliminar a Hapoel Beer-Sheva en un intenso partido que se definió en tiempo extra, gracias a un gol agónico que forzó la prórroga.

En otro encuentro, LASK parecía estar al borde de la eliminación al perder 4-0 en el global ante Celtic, después de una derrota por tres goles en el primer partido en Glasgow. Sin embargo, el equipo austríaco no se rindió y logró recuperar tres goles del déficit antes de que el tiempo reglamentario finalizara.

Un cabezazo de Florian Flecker forzó la prórroga, donde el campeón escocés mostró debilidad. LASK anotó un quinto gol en el minuto 109 por parte de Samuel Adeniran, aunque falló un penalti mientras el marcador se mantenía en 5-1 durante esa noche, y 5-4 en el global, lo que llevó a Celtic a caer a la Europa League.

El miércoles se disputarán cuatro partidos más de repechaje que confirmarán las últimas plazas para la fase principal de la Liga de Campeones, que contará con 36 equipos. El sorteo de estos partidos se llevará a cabo el jueves en Mónaco.

Bodø/Glimt construye tradición en la Liga de Campeones

La notable trayectoria de Bodø/Glimt en la Liga de Campeones incluye victorias sobre grandes equipos como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán, lo que les otorga un aura de veteranos en comparación con Sabah.

En el último partido, el equipo neerlandés NEC fue derrotado 3-0 en el estadio Aspmyra de Bodø/Glimt, lo que resultó en un marcador global de 6-1. La esperanza de NEC se desvaneció rápidamente cuando su arquero, Gonzalo Crettaz, fue expulsado tras tocar el balón con la mano fuera de su área.

Sabah envía a Hapoel Beer-Sheva a una salida desgarradora

Fundado en 2017, Sabah hará su debut en la Liga de Campeones exactamente nueve años después de su creación, tras un emocionante repechaje que los llevó a superar a Hapoel Beer-Sheva.

El equipo estuvo al borde de la eliminación cuando Tellur Mutallimov anotó en el último minuto del tiempo añadido, forzando la prórroga. En la prórroga, Orphe Mbina anotó de cabeza y Joy-Lance Mickels amplió la ventaja, sellando un 5-2 en el partido de vuelta y un 6-4 en el global.

Hapoel Beer-Sheva, que había tomado la delantera 4-2 en el global tras un gol de Guy Mizrahi, terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Djibril Diop y Eliel Peretz.

Desde noviembre de 2022, ningún equipo israelí ha participado en la fase principal de la Liga de Campeones, siendo Maccabi Haifa el último en hacerlo.

Sabah se unirá a Como de Italia como debutantes en el sorteo de la fase principal, que se realizará el jueves. La UEFA asignará a cada equipo ocho rivales, con partidos programados desde el 8 de septiembre hasta el 27 de enero.

Real Betis logra victorias consecutivas en la Liga de España

El Real Betis llega al sorteo de la Liga de Campeones por primera vez en 21 años, habiendo comenzado la temporada de La Liga con dos victorias consecutivas por 1-0. En su último partido, Pablo García marcó el gol decisivo en el minuto 83 ante Valencia.

Valencia, por su parte, busca romper una racha de empates y aún no ha logrado marcar en el estadio Mestalla.

Los equipos de la Liga Premier entran en la Copa de la Liga en Inglaterra

Los 11 equipos de la Liga Premier que no participan en competiciones de la UEFA esta temporada comenzaron en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa. Leeds logró una victoria 2-0 sobre Nottingham Forest, sumando su segundo triunfo en cuatro días.

La victoria de Ipswich sobre Leicester fue una sorpresa, ya que el equipo de tercera división se impuso por 3-1.

Brentford también tuvo un destacado desempeño, ganando 6-1 en el campo del Birmingham, respaldando su triunfo 3-0 sobre Tottenham.