Alessandro Baricco presenta un ensayo sobre la evolución de la música clásica con enfoque innovador

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) - Alessandro Baricco se adentra nuevamente en el universo musical con su obra Breve historia herética de la Música Clásica, un ensayo que presenta una visión audaz sobre la evolución de la música en Europa, distanciándose de las narrativas convencionales. En su enfoque, Baricco pone énfasis en las experiencias, los errores y los logros que hicieron posible algunas de las obras más destacadas.

El libro, publicado por Feltrinelli Editores y traducido por Xavier González Rovira, consta de 168 páginas y estará disponible en librerías a partir de septiembre. El texto se inicia con una interrogante fundamental: ¿cómo lograron los seres humanos, al principio enfrentados al misterio del sonido, llegar a crear obras como la Quinta sinfonía de Beethoven o La consagración de la primavera de Stravinski?

Baricco, quien es reconocido como escritor, periodista y crítico musical, sostiene que la historia de la música puede considerarse como una verdadera epopeya. A lo largo de los años, los músicos han buscado los sonidos, intentando dominarlos, en un vaivén entre una armonía que se concibe como reflejo de un orden superior y un universo sonoro que el ser humano ha ido conquistando.

Desde esta perspectiva, el autor desafía los códigos y los lugares comunes que suelen estructurar la historia de la música clásica. En vez de limitarse a una cronología de compositores, fechas y obras, propone observar el proceso humano que permitió que el sonido se convirtiera en una forma de expresión artística capaz de trascender el tiempo.

La relación entre control y libertad, así como la tensión entre norma e instinto, son temas centrales en el ensayo. La música se presenta como un resultado de la constante disputa entre lo que parece ser parte de un orden natural y el impulso humano por intervenir, organizar y transformar los sonidos.

Baricco, conocido a nivel internacional por sus novelas como Seda, Océano mar y Abel, también ha creado una vasta obra ensayística relacionada con la cultura y las transformaciones contemporáneas. En 1994, fundó en Turín la escuela de escritura Holden y ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el premio Fondazione Il Campiello en 2020 y el Penna D’Oro en 2022.

En su nuevo libro, Baricco rescata una historia que puede parecer lejana para el público actual, transformándola en una aventura esencialmente humana: la larga conquista de los sonidos que los convirtió en música.