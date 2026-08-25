Rodrigo Paz designa a nuevo ministro de Economía para fortalecer plan anticrisis en Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, nombró a Christian Morales como nuevo ministro de Economía. Su misión es proseguir con el plan anticrisis tras la destitución de su predecesor, José Gabriel Espinoza.
FOTO: Presidente boliviano nombra a ministro de Economía con la misión de continuar con el plan anticrisis
LA PAZ, Bolivia — El presidente boliviano Rodrigo Paz nombró el martes a un nuevo ministro de Economía con el objetivo de proseguir con el plan anticrisis que dejó su antecesor, quien fue destituido la semana pasada a solicitud del Congreso.
Paz tomó juramento a Christian Morales, quien anteriormente se desempeñaba como viceministro del Tesoro y del Crédito Público, parte del equipo del exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destituido el viernes por no comparecer ante la Asamblea Legislativa para informar sobre las políticas económicas del gobierno.
"Daremos continuidad a las medidas que se han venido implementando y profundizaremos aquellas que están dando resultados", afirmó Morales en su primer discurso como ministro.
El presidente Paz destacó que el nuevo ministro está familiarizado con las gestiones realizadas por Espinoza, incluyendo las negociaciones para obtener un crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinado a respaldar el programa de reformas económicas.
Paz también instó a continuar con las negociaciones con otros organismos y a seguir el plan de redistribución de recursos a las gobernaciones y alcaldías para combatir el centralismo del Estado.
Desde su asunción en noviembre del año pasado, Paz ha prometido sacar a Bolivia de la crisis económica más severa en 40 años. Sin embargo, su gestión ha enfrentado protestas y varios reveses, así como escándalos que han puesto a prueba su administración.
Lectura rápida
¿Quién fue nombrado nuevo ministro de Economía?
Christian Morales fue designado por el presidente Rodrigo Paz para continuar con el plan anticrisis.
¿Qué sucedió con el exministro de Economía?
José Gabriel Espinoza fue destituido por no presentarse ante la Asamblea Legislativa.
¿Qué medidas se implementarán?
Se dará continuidad a las medidas económicas existentes y se profundizarán las que están dando resultados.
¿Cuál es el objetivo del nuevo ministro?
El nuevo ministro buscará asegurar la implementación de un plan anticrisis y negociar créditos con organismos internacionales.
¿Qué retos enfrenta el presidente Paz?
El presidente ha enfrentado protestas y escándalos que han desafiado su administración desde su asunción.
[Fuente: AP]