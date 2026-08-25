FOTO: Incendio en Morón afecta a familias y moviliza a bomberos en un operativo de emergencia

Un feroz incendio se desató este martes en un depósito de maderas de Morón y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, las llamas también afectaron a dos familias que vivían en viviendas linderas.

El fuego se inició por causas que todavía son materia de investigación en un galpón donde se almacenaban materiales destinados a las obras de soterramiento del tren Sarmiento. La rápida propagación de las llamas generó alarma en la zona y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Morón.

El incendio alcanzó además una vivienda ubicada junto al depósito, donde residen dos familias con tres menores de edad. A pesar de la magnitud del siniestro y de los importantes daños materiales, no se registraron personas heridas.

Como consecuencia de la emergencia, también fue evacuado de manera preventiva un establecimiento educativo cercano, mientras personal policial, Defensa Civil, el SAME y agentes de Tránsito colaboraron en el operativo desplegado en el lugar.

Luego de varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y continuaron con tareas de enfriamiento para evitar que el fuego volviera a propagarse. Ahora, las pericias buscarán establecer cómo se originó el siniestro que provocó importantes pérdidas y dejó afectadas a las familias que vivían junto al depósito.