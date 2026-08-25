Roger Federer regresó al US Open con un partido de exhibición ante Andy Roddick

FOTO: Federer celebra su regreso al US Open con duelo de exhibición ante Andy Roddick

El icónico tenista Roger Federer, quien ha conquistado el Abierto de Estados Unidos en cinco ocasiones, hizo su esperado regreso al estadio Arthur Ashe el martes, donde se enfrentó en un partido de exhibición a su viejo amigo y rival Andy Roddick.

El evento, titulado "Un ícono regresa a Nueva York", atrajo a numerosos aficionados que asistieron a disfrutar del encuentro entre el suizo de 45 años y Roddick, quien se aproxima a los 44, en un horario destacado. Muchos de los presentes llevaban gorras con el famoso logotipo "RF", símbolo de la era dorada de Federer, durante la cual logró 20 títulos de Grand Slam.

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¡ESE REVÉS ESTÁ INTACTO! IMPERDIBLE PUNTAZO DE FEDERER ANTE RODDICK.



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"Es genial estar de vuelta en Nueva York", comentó Federer. "Tengo recuerdos increíbles, obviamente, de esta cancha, de los aficionados de aquí, de la ciudad".

El tenista recordó su primera aparición en el US Open, cuando participó en la categoría juvenil en 1998 y alcanzó la final. Tres años después, hizo su debut en la cancha central, aunque sufrió una derrota en sets corridos ante Andre Agassi.

"Me aplastó 6-1, 6-2, 6-4. No tuve ninguna oportunidad. Y pensé: 'bueno, no es tan fácil, no es tan rápido, Roger'", narró Federer. "Pero, aun así, recordaré esta cancha central para siempre".

En 2005, Federer se coronó por primera vez en el Abierto de Estados Unidos, iniciando una racha de cinco títulos consecutivos que se extendió hasta 2009.

"Creo que el que fue contra Andre resultó extremadamente especial: jugar contra una leyenda que se acercaba al final de su carrera —que tuviéramos la oportunidad de enfrentarnos—. Y cada jugador contra el que pude jugar en las finales aquí también fue campeón del Abierto de Estados Unidos. Ha sido una trayectoria increíble. Me encantó", agregó el suizo.

Roddick, quien se llevó el título en 2003, enfatizó que su regreso se debe a los aficionados y a Federer. "Todo se reduce a Roger. Obviamente jugamos muchas veces y él me ganó muchas veces, pero siempre pudimos mantener una amistad en medio de nuestras carreras, algo que ha durado hasta ahora y que, con suerte, durará para siempre", destacó el estadounidense. "Se trata simplemente de presentarse cuando Roger te lo pide".