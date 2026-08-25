Llaryora enviará a la Legislatura un proyecto para aliviar las deudas familiares en Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará a la Legislatura provincial el proyecto de ley para poner en marcha el Programa “Alivio Cordobés”.

La iniciativa busca dar respuesta a la angustia que genera el endeudamiento en muchos hogares de la provincia. “No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando”, explicó el mandatario en un posteo en sus redes sociales.

Llaryora señaló que el cordobés es “emprendedor y cumplidor”, pero que el sistema financiero actual se volvió “imposible”: “La gente trabaja, paga y cada día debe más”.

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PROYECTO DE LEY "ALIVIO CORDOBÉS"



Enviaré a la @LegislaturaCBA el proyecto de ley para poner en marcha el Programa "Alivio Cordobés".



Una iniciativa para dar respuesta a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar.

No estamos hablando… pic.twitter.com/tBWM9Xml4Q — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) August 25, 2026

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El proyecto, que espera sea debatido y enriquecido por todos los bloques legislativos, plantea tres objetivos principales:

Bajar las tasas para facilitar el pago: junto al Banco de Córdoba e invitando a la banca privada a adherirse, se creará un esquema de refinanciación con tasas razonables, muy por debajo de las actuales del mercado.

Unificar y ordenar los pasivos: permitir que las familias concentren sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera.

Aliviar la economía doméstica para reactivar el consumo: cada peso que una familia se ahorre en intereses podrá destinarse al almacén de barrio, la carnicería o el comercio local.

“Aliviar la deuda familiar no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses”, sostuvo el gobernador.

El proyecto se basa en un esquema de esfuerzo compartido: el Estado provincial reduce la carga impositiva, las entidades financieras resignan parte de su rentabilidad y las familias se comprometen a pagar una cuota posible.

“No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, concluyó Llaryora.