Coria y Justo se despiden en la ronda clasificatoria del US Open 2026

Buenos Aires, 25 agosto (NA) – Los tenistas argentinos Federico Coria (897°) y Guido Justo (229°) fueron eliminados en la primera ronda de clasificación para el US Open, el último Grand Slam del año.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Coria perdió ante el francés Clement Chidekh (185°) en sets consecutivos, mientras que Justo fue derrotado por el experimentado Hugo Gaston (88°), también francés.

La clasificación continuará este miércoles con el inicio de la segunda fase, donde competirá el argentino Genaro Olivieri (222°) contra el chileno Tomás Barrios Vera (144°).

En momentos diferentes de sus trayectorias, tanto Federico Coria como Guido Justo no lograron el objetivo de acceder al cuadro principal del US Open tras ser eliminados en la primera ronda.

Coria, que alcanzó el top 50 en su mejor época y se mantuvo entre los 100 mejores tenistas del mundo, está atravesando una fase complicada en su carrera.

El oriundo de Venado Tuerto sufrió una grave lesión en el codo derecho en abril del año pasado, lo que lo llevó a someterse a varios tratamientos y períodos de inactividad, forzándolo a abandonar muchos partidos antes de decidir operarse en agosto de 2025.

Después de una larga recuperación, Coria volvió a las canchas en el Argentina Open, donde tuvo un enfrentamiento memorable contra el italiano Matteo Berrettini. Sin embargo, no ha logrado recuperar su forma física, ganando solo cinco partidos en el año y considerando incluso el retiro.

En este contexto, Coria participó de su primer torneo desde el nacimiento de su hija a principios de agosto, pero su rendimiento fue insatisfactorio.

Con problemas en su servicio, una de las áreas más afectadas por sus dolencias en el codo, el cambio a una raqueta de marca Yonex no fue suficiente. Coria fue derrotado 6-2 y 6-2 tras poco más de una hora de juego, sin poder aprovechar la oportunidad de clasificar por ranking protegido.

Por su parte, Guido Justo vivió un momento importante: a sus 28 años, disputó su primer partido en un Grand Slam.

Nacido en Adrogué, Justo había considerado retirarse, pero decidió seguir compitiendo a principios de año, centrándose solo en torneos Challenger en Sudamérica.

Esta decisión le trajo buenos resultados, incluyendo el campeonato en el torneo de Tigre, finalista en Colombia y varias semifinales en Challenger, lo que le permitió acceder por primera vez a un certamen mayor. Sin embargo, se enfrentó a Hugo Gaston, quien lo venció 7-5 y 6-3 en un partido reñido.

Este miércoles 26, Genaro Olivieri se enfrentará a Barrios Vera en busca de avanzar hacia la tercera ronda de la clasificación, un objetivo que aún no ha logrado alcanzar en su carrera.