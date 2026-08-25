Generalist, la startup de robótica, alcanza una valoración de 3 mil millones de dólares

Generalist, una startup de robótica, logró una valoración de 3 mil millones de dólares después de recaudar capital adicional liderado por 8VC, según informaron dos fuentes con conocimiento del financiamiento. La nueva inyección de capital asciende a casi 200 millones de dólares, según un documento regulatorio. Esta cantidad es una extensión de una ronda de 400 millones de dólares en la Serie B, liderada por Radical Ventures, que la empresa anunció en junio, cuando alcanzó una valoración de 2 mil millones de dólares. Con este nuevo capital, el total de la ronda asciende a 600 millones de dólares.

Generalist y 8VC no respondieron a solicitudes de comentarios. Fundada en 2024 por exinvestigadores de Google DeepMind, Pete Florence y Andy Zeng, junto con el exingeniero de Boston Dynamics, Andrew Barry, la startup recibió respaldo inicial de 8VC, Radical Ventures, Nvidia, Union Square Ventures, Bezos Expeditions y el investigador de IA Fei-Fei Li.

Hasta hace poco, la startup operó con poca publicidad. Generalist desarrolla un modelo de IA que puede trabajar con diferentes robots. La empresa afirma que su modelo recién lanzado, Gen 1.5, permite a los robots dominar nuevas tareas a partir de demostraciones en video de tan solo 3 a 12 segundos.

La startup trabaja con un número limitado de clientes, utilizando sus comentarios para adaptar el modelo a casos de uso específicos, según una de las fuentes. Generalist no está sola en su búsqueda de construir un cerebro para una amplia gama de robots. Otras empresas competidoras incluyen a Physical Intelligence, que supuestamente está valorada en 11 mil millones de dólares, y Skild AI, respaldada por SoftBank, valorada en 14 mil millones de dólares, así como Genesis AI, que estuvo en conversaciones el mes pasado para recaudar capital a una valoración de 3 mil millones de dólares.

El aumento en el financiamiento refleja una apuesta de algunos inversores a que la robótica pronto alcanzará su propio "momento ChatGPT", lo que significa que los robots podrán realizar tareas generales sin ser entrenados explícitamente para cada una. Sin embargo, debido a que los robots no pueden ser entrenados con la totalidad de los datos de internet como lo hacen los LLM, algunos capitalistas de riesgo advierten que un modelo robótico verdaderamente general podría aún estar a años de distancia.