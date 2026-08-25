Barcelona decide no fichar a Julián Álvarez y se retira del mercado de pases

FOTO: Julián Álvarez se quedaría en el Atlético de Madrid, a pesar de su descontento.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) – El Barcelona ha tomado una decisión clave respecto a la hasta ahora fallida incorporación del delantero argentino Julián Álvarez.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, la entidad catalana ha optado por no realizar más fichajes si no logran concretar la llegada del futbolista argentino, lo que implica que se retirarán del mercado de pases a pocos días de su cierre.

Esta postura fue adoptada de manera conjunta por Hans-Dieter Flick y Deco, entrenador y director deportivo del club, respectivamente, en respuesta a las constantes negativas del Atlético de Madrid en la negociación por el jugador.

El Barcelona parece estar cediendo y alejándose de sus aspiraciones de fichar a Julián Álvarez, cuya preferencia por unirse al club no ha influido en la decisión de los directivos del club madrileño.

De acuerdo con diversos medios europeos, el Barcelona cerrará el capítulo de Álvarez, ya sea con su llegada o su permanencia en el Atlético, sin considerar otras opciones de delanteros, a pesar de los rumores que mencionaban al atacante Lautaro Martínez.

Por su parte, la representación del futbolista argentino ha mantenido conversaciones con directivos del Arsenal inglés, que también ha mostrado interés en contratar al delantero, aunque las negociaciones no han prosperado.

Esto se debe a la falta de interés del cordobés en regresar al fútbol inglés, ya que su experiencia en el Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola no fue positiva. Además, el único club donde Julián Álvarez había manifestado su deseo de jugar es el Barcelona, a pesar de que esto ha generado descontento entre los directivos de su club actual.

Ante la negativa de negociar su salida, y tras una serie de burlas en redes sociales hacia las ofertas recibidas, Julián Álvarez decidió expresarse en los medios durante el Mundial 2026, manifestando su deseo de jugar para el Barcelona. Sin embargo, esto solo le ha acarreado el rechazo de los hinchas que asisten al estadio Metropolitano.

El descontento de los aficionados se hizo evidente durante el encuentro del pasado domingo 23 de agosto, entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, donde el argentino fue recibido con silbidos e insultos desde su ingreso al campo, y se retiró sin saludar a la hinchada local, a diferencia de sus compañeros.

Así, Julián Álvarez deberá continuar en el Atlético durante, al menos, seis meses más, con el objetivo de cumplir con el contrato firmado por ambas partes hace dos años, que lo vincula al club dirigido por Diego Simeone hasta 2030.