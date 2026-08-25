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Serena Williams y Carlos Alcaraz lograron una victoria en su debut de dobles mixtos en el US Open

En un regreso emocionante para la tenista estadounidense, la dupla ganó ante Erin Routliffe y Lloyd Glasspool.

25/08/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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Serena Williams y Carlos Alcaraz ganan en su debut de dobles mixtos en el US Open

FOTO: Serena Williams y Carlos Alcaraz ganan en su debut de dobles mixtos en el US Open

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El esperado regreso de Serena Williams al Abierto de Estados Unidos se materializó con una victoria en dobles mixtos, donde se unió a Carlos Alcaraz en un partido que dejó huella. Después de cuatro meses fuera por una lesión en la muñeca, Alcaraz mostró su capacidad de adaptación al ritmo de su compañera, logrando una victoria convincente en la primera ronda.

El dúo enfrentó un inicio complicado, pero se recuperó para imponerse 5-3, 4-1 a Erin Routliffe y Lloyd Glasspool. La victoria fue celebrada por un entusiasta público en el estadio Arthur Ashe, que apoyó incondicionalmente a la pareja. Este fue el primer encuentro de Williams en el Abierto desde 2022, y para Alcaraz, el regreso a la competencia desde el 14 de abril.

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Los espectadores vitorearon mientras los jugadores ingresaban a la cancha. Flavio Cobolli, un jugador italiano, había destacado previamente la emoción por la aparición de Williams y Alcaraz, llamándolos la pareja más esperada del torneo.

El comienzo del partido fue incierto, con la pareja perdiendo los dos primeros juegos. A pesar de tener una manga blanca en su brazo derecho, Alcaraz luchó por encontrar su ritmo. Sin embargo, el aliento del público fue crucial: los aficionados animaban a Williams con gritos de "¡Vamos, Serena, vamos!", y ella respondió a esas expectativas.

Con 44 años, Williams demostró que aún puede brillar en la cancha, mientras que Alcaraz, de 23 años y actual número tres del mundo, se sintió agradecido por la oportunidad de jugar junto a una leyenda. "Estoy jugando con la única e inigualable Serena Williams. Simplemente disfrutando. Intentando hacer las cosas que ella me enseñó a hacer", comentó el joven tenista durante el partido.

Con el apoyo de su compañera, Alcaraz encontró su mejor juego y, tras un notable desempeño, ambos se aseguraron el set, lo que les permitió avanzar sin contratiempos en el segundo set. Ahora se enfrentarán a Belinda Bencic y Flavio Cobolli en los cuartos de final.

Los ganadores de esta emocionante competencia tienen la oportunidad de avanzar a las semifinales y de recibir un premio de un millón de dólares, un atractivo significativo del nuevo formato de dobles mixtos que busca atraer a los mejores jugadores del circuito.

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrió?
Serena Williams y Carlos Alcaraz ganaron su primer partido de dobles mixtos en el US Open.

¿Quiénes fueron los oponentes?
El dúo se enfrentó a Erin Routliffe y Lloyd Glasspool.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El encuentro tuvo lugar el martes, durante el Abierto de Estados Unidos.

¿Dónde se realizó el partido?
El partido se disputó en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

¿Por qué fue significativo?
Fue el regreso de Williams al US Open tras un año de ausencia y el retorno de Alcaraz tras una lesión.

[Fuente: AP]

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