Advierten falta de choferes especializados para el auge minero en San Juan

La intensa actividad minera que se avecina en San Juan generará una fuerte demanda de conductores de camiones y vehículos de alta montaña. Así lo advirtió a Cadena 3 José Maldonado, presidente de la Unión de Propietarios de Camiones (UPCAM), quien señaló que se estima un movimiento permanente de no menos de mil camiones diarios solo para la etapa de construcción de las minas y el traslado de maquinaria.

Maldonado explicó que manejar en la cordillera no es lo mismo que hacerlo en rutas convencionales como San Juan-Córdoba o San Juan-Buenos Aires. “Es totalmente distinto el panorama, el camino, la salud de la persona”, indicó.

Por esa razón, la cámara impulsó un programa de capacitación específico para formar choferes de alta montaña, orientado no solo a camiones sino también a camionetas y otras movilidades necesarias para armar campamentos y operar en zona de montaña.

Actualmente el sector no registra un gran excedente ni una escasez crítica de conductores para el transporte habitual. Sin embargo, la necesidad de personal para lo que se viene será importante. “Vamos a tener que llamar y buscar gente de donde haya para cumplir con los trabajos”, afirmó Maldonado. Se espera la llegada de empresas de otras provincias, lo que también impulsará la demanda de mano de obra.

Uno de los obstáculos que enfrentan los transportistas es el costo de las unidades. Poner en marcha un camión (tractor más semirremolque, tolva o volcador) ronda los 300 millones de pesos. Las mineras suelen exigir vehículos de no más de siete años de antigüedad (idealmente alrededor de cuatro).

El acceso al crédito bancario sigue siendo limitado y tomar un leasing o préstamo implica comenzar a pagar cuotas en 30 o 60 días, algo inviable si el trabajo aún no está asegurado. “Hoy no podés arriesgarte”, resumió el dirigente.

Mientras tanto, desde UPCAM avanzan con la formación de personal. Ya realizaron el segundo curso y la próxima semana arranca el tercero de choferes de alta montaña, abierto a camiones, camionetas y otras maquinarias. En el primer curso incluso participó una mujer interesada en sumarse a la actividad.

Maldonado destacó que tienen “las esperanzas y las ganas” de que la actividad minera despegue, pero subrayó la necesidad de prepararse con anticipación, especialmente en la capacitación de conductores especializados.

Entrevista de Informados, al Regreso.