Tiroteo familiar en Billings, Montana, deja 8 muertos, incluidos 4 niños en un trágico suceso

BILLINGS, Montana, EE.UU. — Un hombre asesinó a ocho de sus familiares, entre ellos cuatro niños, durante una cena el domingo en una vivienda de Billings, Montana. Este trágico incidente ocurrió poco después de que sus padres le pidieran que abandonara el hogar, según relató un familiar a la prensa.

Brad Ireland, cuya exesposa y dos hijos forman parte de las víctimas, identificó al autor de la tragedia como Alan Smith, de 44 años. Según Ireland, Smith había sido expulsado de la casa por sus padres, quienes también fueron asesinados en el ataque. El domingo, regresó a la vivienda y comenzó a disparar, explicó Ireland.

Las víctimas abarcan cuatro generaciones de la familia, desde una bisabuela de más de 90 años hasta una niña de 7, según Jennifer Mercer, amiga y vecina de la familia, quien organizó una recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y otros costos. Mercer estaba autorizada para compartir estos detalles.

Las autoridades policiales llegaron a la escena el domingo por la noche, escuchando disparos provenientes del interior justo antes de que la casa comenzara a arder. El martes, confirmaron que había ocho víctimas, incluidos cuatro menores, y que el sospechoso se había infligido una herida de bala antes de morir.

Brad Ireland fue informado por los investigadores que Alan Smith se disparó a sí mismo tras el ataque.

Entre los fallecidos se encontraban la exesposa de Ireland, Megan Ghekiere, y sus dos hijos, Owen Ireland, de 13 años, y Chloe Ireland, de 7. También perdieron la vida los hijastros de Ghekiere: Landon Ghekiere, de 15 años, y Charlotte Ghekiere, de 12.

"Charlotte fue la heroína", destacó Mercer. "Ella llamó al 911 e intentó salvar a su familia. Eso es algo que la familia quiere que se sepa". Describió a la familia como "muy cariñosa y unida", resaltando que todos los niños se llevaban bien y que sus padres mantenían una relación cordial incluso después del divorcio. "La comunidad está devastada, incluso quienes no conocieron a ninguno de ellos", agregó Mercer.

Alan Smith había vivido con sus padres durante años hasta que le pidieron que se mudara hace un par de semanas. Regresó inesperadamente la noche del tiroteo, cuando los Smith se reunieron para una cena familiar.

Ireland relató que Alan Smith disparó y mató a su abuela, a sus padres, a su hermana menor y a cuatro niños, antes de prender fuego a la casa. Luego intentó huir, pero fue confrontado por la policía.

"Había muchas señales de alerta y mucha gente habló", señaló Ireland, que reside en Arizona. "Nadie escuchó".

Alan Smith era descrito como un "ermitaño" que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, en la computadora. "Nadie sabía qué hacía ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana", comentó Ireland. A pesar de haber asistido a Eastern Washington University, no había podido mantener un empleo. En registros judiciales de Montana y Washington no se encontraron antecedentes de arrestos o acusaciones en su contra.

"Hasta donde yo sé, nunca fue violento, aunque podía ser verbalmente abusivo", dijo Ireland.

David Hiller, un vecino, escuchó lo que pensó eran fuegos artificiales poco después de las 6 de la tarde del domingo y no le prestó atención hasta que otro vecino le advirtió sobre el tiroteo. Al salir, encontró a policías con equipo táctico resguardándose detrás de vehículos, mientras columnas de humo negro se elevaban de la casa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.