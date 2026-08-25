Liberan a segundo testigo en caso de mexicano abatido por agentes del ICE en Texas

FOTO: Otro testigo recibe orden de liberación en caso de mexicano abatido por agentes del ICE en Texas

Un juez federal emitió el martes una orden de liberación para un segundo testigo en la muerte de un mexicano a manos de un agente federal de inmigración en Houston, después de que permaneciera más de un mes detenido.

Daniel Tirado Pantoja era uno de los tres pasajeros que se encontraban en una vagoneta cuando el conductor, Lorenzo Salgado Araujo, fue baleado por un agente federal el 7 de julio, mientras se dirigía a su negocio de construcción de viviendas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha afirmado que Salgado Araujo, quien había residido sin autorización legal en Estados Unidos durante 35 años, "utilizó su vehículo como arma" y que el agente disparó en defensa propia.

El juez federal Alfred Bennett, en Houston, ordenó la liberación de Tirado Pantoja tras determinar que no tenía antecedentes penales y que no representaba riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, según documentos judiciales.

"Nos alegra mucho que el señor Tirado pueda reunirse con su familia", declaró su abogado, Ross Miller.

Tirado Pantoja y otro pasajero, José Trinidad Rojas Pliego, han cuestionado la versión del DHS sobre el encuentro con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aseguraron que los agentes nunca se colocaron frente al vehículo y que Salgado Araujo había puesto su camioneta en punto muerto antes de que los disparos comenzaran. Tirado Pantoja también ha indicado que el vehículo en el que viajaban los agentes colisionó con su vagoneta por detrás y luego nuevamente del lado del conductor.

Rojas Pliego fue liberado de prisión el mes pasado. El DHS no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios sobre la decisión del juez.

Victor Salgado, hermano del fallecido, también viajaba en la camioneta y permanece detenido. Ha solicitado a un juez que ordene su liberación.

Poco después del incidente, Ronaldo Salgado, hijo de Salgado Araujo, publicó en redes sociales que su padre se dirigía al trabajo y estaba recogiendo a sus trabajadores cuando ocurrió el tiroteo. Afirmó que su padre era un hombre trabajador y que estaba en proceso de obtener un permiso de trabajo.