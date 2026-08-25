Trump ordena ondear banderas a media asta en homenaje a Dolly Parton tras su fallecimiento

FOTO: Trump ordenó que las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta en honor a Dolly Parton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que las banderas estadounidenses ondeen a media asta durante una semana en homenaje a la cantante de country Dolly Parton, tras conocerse su fallecimiento este martes a los 80 años.

Trump comunicó la medida a través de la red social Truth Social y expresó su pesar por la muerte de la artista, a quien definió como "una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos".

"Me entristece mucho informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos, acaba de fallecer", escribió el mandatario.

"En su honor, la bandera estadounidense ondeará a media asta en todo Estados Unidos durante una semana, a partir de esta noche a las 18:00 horas", agregó.

Trump sostuvo que la muerte de Parton representa "una verdadera pérdida para millones de personas" y destacó la singularidad de la artista: "Nunca ha habido nadie como ella, ni la habrá jamás".

"¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te ama", concluyó el presidente estadounidense.