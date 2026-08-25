Trump ordena ondear banderas a media asta en homenaje a Dolly Parton tras su fallecimiento
La cantante de country, Dolly Parton, falleció a los 80 años. En su honor, Trump dispuso que las banderas de EE.UU. ondeen a media asta durante una semana.
FOTO: Trump ordenó que las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta en honor a Dolly Parton
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que las banderas estadounidenses ondeen a media asta durante una semana en homenaje a la cantante de country Dolly Parton, tras conocerse su fallecimiento este martes a los 80 años.
Trump comunicó la medida a través de la red social Truth Social y expresó su pesar por la muerte de la artista, a quien definió como "una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos".
"Me entristece mucho informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos, acaba de fallecer", escribió el mandatario.
"En su honor, la bandera estadounidense ondeará a media asta en todo Estados Unidos durante una semana, a partir de esta noche a las 18:00 horas", agregó.
Trump sostuvo que la muerte de Parton representa "una verdadera pérdida para millones de personas" y destacó la singularidad de la artista: "Nunca ha habido nadie como ella, ni la habrá jamás".
"¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te ama", concluyó el presidente estadounidense.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó Trump?
Ordenó que las banderas de EE.UU. ondeen a media asta en honor a Dolly Parton.
¿Quién fue Dolly Parton?
Una reconocida cantante de country que falleció a los 80 años.
¿Cuándo se implementará la medida?
La bandera ondeará a media asta durante una semana, comenzando esa noche.
¿Cómo se expresó Trump sobre Parton?
La describió como una de las mejores cantantes de música country de todos los tiempos.
¿Cuál fue el impacto de su muerte?
Trump mencionó que es una verdadera pérdida para millones de personas.
[Fuente: Noticias Argentinas]