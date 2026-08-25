FOTO: Elevan a juicio el caso de un joven asesinado de un piedrazo en Córdoba

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Un adolescente de 17 años y un joven de 21 enfrentarán un juicio por el homicidio de Dominic Mateo Cuello, quien falleció tras recibir un piedrazo en la cabeza mientras circulaba en moto en Villa Dolores, Córdoba.

La Fiscalía de Instrucción de la localidad, liderada por Analía Gallaratto, ha solicitado que el caso sea elevado a juicio para ambos acusados, quienes enfrentan la imputación de homicidio simple con dolo eventual. En el caso del mayor, se agrega el agravante por la participación del menor.

El incidente ocurrió en la madrugada del 24 de febrero, cuando el joven de 21 años conducía una motocicleta, acompañado por el menor de edad, mientras perseguían a las víctimas en el barrio Las Encrucijadas.

Durante la persecución, el menor utilizó una honda de fabricación artesanal con doble goma de suero para lanzar una piedra, que impactó en la cabeza de Cuello. Como resultado, sufrió un traumatismo craneoencefálico con hematoma epidural, que provocó su muerte dos días después, el 26 de febrero.

Es importante destacar que el ataque no estuvo relacionado con un intento de robo, sino que surgió de un conflicto previo entre los involucrados.

El mayor de los acusados se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio, mientras que el menor está bajo privación cautelar de libertad.

Agencia NA