FOTO: Piden que Fernando Burlando declare en el juicio por el caso de Loan

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, una de las acusadas por el supuesto entorpecimiento de la investigación del caso Loan, solicitó al Tribunal Federal de Corrientes que cite a declarar al letrado Fernando Burlando.

Baqué dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y explicó que realizó el pedido porque el sargento Orlando Ezequiel Cáceres señaló este martes que la jueza federal Cristina Pozzer Penzo le recomendó "la búsqueda de un abogado".

En este sentido, el oficial recordó que su cuñada visitó a Cutaia, quien lo llevó directamente a reunirse con Burlando, que en ese momento era el abogado querellante de la familia de Loan, desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Durante el testimonio de Cáceres, Baqué preguntó si su clienta "obstaculizaba la investigación junto con Burlando" o si la imputada buscaba saber el paradero del niño al aconsejarle al policía que sea asesorado por el letrado mediático.

Por su parte, Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, adhirió a la petición de Baqué formulada a los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, quienes deberán resolver en las próximas audiencias.

Los otros tres testigos que comparecieron en esta jornada fueron el periodista de A24 Christian Adrián Balbo, el camarógrafo Valentino Ignacio Correa, quien respondió pocas preguntas, situación que generó quejas en las defensas, y José Alberto Núñez.

El fiscal federal Carlos Schaefer citó para este miércoles a la periodista Paula Bernini, Roberto Carlos Sotelo, Mónica Beatriz Sotelo y Walter Alberto Retamozo.

Los acusados

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.