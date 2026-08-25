A 216 años del fusilamiento de Liniers, Los Surgentes revive un capítulo clave de la historia

Este miércoles se cumplen 216 años del fusilamiento de Santiago de Liniers, un episodio fundamental de los primeros tiempos de la historia argentina que será recordado y recreado en la localidad cordobesa de Los Surgentes.

El lugar tiene un significado particular: allí se encuentra uno de los últimos registros del exvirrey antes de su ejecución. En tiempos del Virreinato del Río de la Plata, la zona era conocida como Monte de los Papagayos, ubicada en las inmediaciones de la posta de Cabeza de Tigre y sobre el antiguo Camin? Real que comunicaba Buenos Aires con el Alto Perú.

Desde Los Surgentes, el intendente de la localidad, Gabriel Pellizzón, en diálogo con Cadena 3 explicó el contexto histórico del episodio y destacó la importancia de mantener viva la memoria de aquel acontecimiento.

Según relató, Liniers se encontraba detenido en Alta Gracia cuando recibió la orden de ser trasladado, aunque la instrucción establecía que no debía llegar a Buenos Aires. Durante el recorrido fue interceptado y llevado hasta el Monte de los Papagayos.

Allí, Liniers fue obligado a descender de su carruaje y fue fusilado junto con otros cuatro hombres.

El episodio ocurrió en 1810, pocos meses después de la Revolución de Mayo, y en un contexto de profundas disputas políticas y militares que marcaron el comienzo del proceso de independencia.

Un lugar clave del Camino Real

Los Surgentes se encuentra en uno de los extremos de la provincia de Córdoba, en dirección al río Paraná. La localidad forma parte del recorrido del antiguo Camino Real, una ruta fundamental durante la época colonial que comunicaba distintos puntos del Virreinato del Río de la Plata.

La ubicación convirtió a la zona en un punto estratégico para el tránsito de personas, tropas y autoridades entre Buenos Aires y el Alto Perú.

Por ese mismo camino transitó Liniers durante sus últimos momentos de vida.

La comunidad local busca recuperar ese episodio y ponerlo en valor como parte de la historia de Córdoba y de los acontecimientos que rodearon los primeros meses de la formación de la Argentina.

Una recreación para recordar a Liniers

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizará un acto oficial en el lugar donde ocurrió el fusilamiento. La jornada contará con la participación de una tataranieta de Santiago de Liniers, quien estará presente en representación de la familia del exvirrey.

Durante la ceremonia se reconstruirá parte de la historia del antiguo Monte de los Papagayos y se recordará el episodio que terminó con la vida de Liniers y de sus compañeros.

La propuesta busca acercar aquel acontecimiento a las nuevas generaciones y recuperar un sitio que, más de dos siglos después, continúa vinculado a uno de los episodios más dramáticos de los comienzos de la historia nacional.

A 216 años de aquel fusilamiento, Los Surgentes vuelve a mirar hacia el pasado para recordar un hecho ocurrido en los primeros meses de 1810, cuando la Revolución de Mayo acababa de transformar el escenario político del Río de la Plata y el futuro de la Argentina todavía estaba por definirse.

Programa de actividades

10:45 hs.

Punto de encuentro: Avenida Liniers y Sadi Carnot

Monolito con el busto homenaje de Santiago de Liniers.

11:00 hs.

Visita al Monte de los Papagayos, lugar donde fueron fusilados Santiago de Liniers y los contrarrevolucionarios de Mayo.

En el lugar compartiremos:

• Relato de Ana Jover, choznieta de Santiago de Liniers, quien nos acercará a su historia familiar.

• Relato de la Prof. Gimena Spurio

Sobre los acontecimientos históricos vinculados al fusilamiento del ex virrey.

Informe de Fernando Rasso