¿Qué se sabe de la decisión del padre que mató a su hijo y dejó una carta antes de suicidarse?

Una profunda conmoción atraviesa a la sociedad Tucumana luego de que un hombre matara a su hijo de ocho años y posteriormente se quitara la vida en una vivienda de la provincia. El niño tenía un cuadro de autismo severo y, según la investigación, era cuidado exclusivamente por su padre.

El fiscal Carlos Salles, a cargo de la causa, brindó detalles del caso y señaló que el hombre habría dejado una carta en la que explicó las circunstancias que lo llevaron a tomar la decisión.

Según la reconstrucción inicial, el padre habría administrado pastillas al niño y posteriormente le habría provocado la muerte. En la carta, siempre de acuerdo con lo informado por el fiscal, manifestó que ya no podía continuar con el cuidado de su hijo y que tomó la decisión con la intención de que el pequeño dejara de sufrir.

Salles remarcó que se trata de una investigación en curso y que todavía deben completarse distintas pericias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Un mensaje que alertó a sus otros hijos

Uno de los elementos que analiza la Justicia es un mensaje que el hombre habría enviado alrededor de las 4 de la madrugada a sus otros dos hijos, mellizos que no vivían con él y residían junto a su madre.

En el mensaje les habría pedido que se presentaran en la vivienda alrededor de las 8 de la mañana.

Los jóvenes llegaron aproximadamente a las 8.30, encontraron la dramática escena y dieron aviso inmediatamente al personal policial.

En el lugar trabajaron especialistas del equipo forense y médicos, mientras que la Fiscalía dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con las primeras observaciones, no se habrían encontrado signos externos de violencia. De todos modos, las autoridades aguardan las autopsias, que permitirán establecer las causas y circunstancias de ambas muertes.

La situación del padre

Otro de los aspectos que forma parte de la investigación es la situación judicial que atravesaba el hombre. Según explicó el fiscal, tenía una medida de arresto domiciliario que le impedía salir de la vivienda, incluso para dirigirse a la vereda.

Esa circunstancia habría complicado las tareas de cuidado del niño, que necesitaba salir y desarrollar actividades recreativas.

El fiscal señaló que el hombre debía afrontar además una situación vinculada con una causa penal y que las restricciones judiciales constituían parte del contexto que ahora es analizado por los investigadores.

La carta encontrada en la vivienda será incorporada a la causa y sometida a las pericias correspondientes para establecer su autenticidad y contenido, además de determinar qué elementos pueden aportar a la investigación.

Investigación y acompañamiento

El caso generó una fuerte conmoción en Tucumán y abrió nuevamente el debate sobre las situaciones extremas que pueden atravesar las familias que tienen a su cargo personas con necesidades de cuidado permanente, especialmente cuando existen restricciones económicas, judiciales o dificultades para acceder a redes de acompañamiento.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas y testimonios para reconstruir las últimas horas del padre y del niño. Las autopsias y los estudios complementarios serán determinantes para completar la investigación.

En paralelo, las autoridades trabajan para brindar acompañamiento a los familiares afectados por la tragedia.

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Mañana habrá clases en la escuela Congreso de Tucumán

En medio de la conmoción generada por el caso, también se conoció un comunicado de la escuela Congreso de Tucumán, que confirmó que este miércoles la actividad escolar se desarrollará con normalidad.

Desde la institución señalaron que se aplicarán los protocolos correspondientes y que se trabaja junto con el equipo de supervisión del Ministerio de Educación de la provincia.

Además, se pidió a los familiares que acompañen a los estudiantes y que se mantenga una comunicación permanente ante cualquier situación que requiera intervención.

La investigación judicial continuará durante las próximas horas, mientras Tucumán intenta procesar una tragedia que involucra a un niño de apenas ocho años y a su padre.

Informe de Gabriel Melián