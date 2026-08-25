FOTO: El clima en Buenos Aires para el miércoles 26 de agosto: adiós al frío, llegan las lluvias

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado un incremento en las temperaturas para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras una serie de días fríos.

La mañana iniciará con temperaturas más agradables, ya que las mínimas se situarán alrededor de los 10 grados. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas asciendan hasta alcanzar una máxima cercana a los 20 grados, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

El cielo estará parcialmente nublado, con condiciones generales más agradables en comparación a los días previos. Este aumento en las temperaturas marcará un cambio notable en el clima de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Lluvias durante todo el jueves

Sin embargo, el clima cambiará nuevamente a partir del jueves. Según el pronóstico del SMN, se anticipan lluvias a lo largo de gran parte del día, con posibilidades de que algunas sean fuertes.

Así, el jueves se presentará como un día mucho más inestable en el AMBA, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y a los eventuales avisos y alertas que el organismo oficial pueda emitir.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

El contraste será evidente: miércoles con temperaturas en ascenso y hasta 20 grados, seguido de un jueves con lluvias y tormentas potencialmente intensas.

Este escenario podría ocasionar alteraciones en las condiciones del tránsito y complicaciones en ciertos momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, especialmente en áreas bajas y sectores con antecedentes de anegamientos.

Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del SMN antes de salir, particularmente el jueves, cuando se prevé el periodo de mayor inestabilidad.