FOTO: Allanan domicilios de agentes del SPB acusados de abusos en el penal de Magdalena

La Plata, 25 agosto (NA) - La fiscalía ha ordenado el allanamiento de los domicilios de los funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quienes están siendo investigados por abusos sexuales a varias reclusas en el penal de Magdalena, situado a unos 50 kilómetros de La Plata.

Las acciones fueron autorizadas por el Juez de Garantías Juan Pablo Masi, del Juzgado penal 4 de La Plata, y las indagatorias se llevarán a cabo en las próximas horas.

Una fuente judicial mencionó a la agencia Noticias Argentinas que tanto el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como el SPB han colaborado proporcionando toda la documentación necesaria para la investigación, lo que permitirá que el expediente judicial avance rápidamente.

Quince agentes del SPB, compuestos por ocho mujeres y siete hombres, fueron detenidos en el marco de la investigación que desde junio de este año aborda torturas, tormentos físicos y abusos sexuales contra internas en el Penal N° 51 de Magdalena.

Las detenciones se llevaron a cabo en la madrugada de este martes, siguiendo la orden del Juzgado de Garantías N°4 a cargo de Juan Pablo Masi. Las autoridades indicaron que el objetivo de estas detenciones es asegurar las pruebas en la investigación y poner a disposición de la Justicia a los involucrados.

Los incidentes que dieron origen a la causa habrían sucedido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente. Según la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N°11 de La Plata, el personal penitenciario irrumpió en un pabellón tras una pelea menor entre internas, utilizando gas pimienta en espacios cerrados y bloqueando las salidas.

Las internas detenidas fueron obligadas a desnudarse frente a los agentes masculinos y, ante la resistencia de las mismas, se implementaron severas prácticas de tortura física.

LOS DETENIDOS

- Alcaide Mayor (EG) Daiana Belén Balmaceda (Jefa de Vigilancia y Tratamiento). Acusada de tortura (en relación a tres víctimas) y coautora de abuso sexual agravado por ser miembro de fuerzas de seguridad.

- Alcaide María Belén Toledo (Subjefa de Vigilancia). Acusada de tortura a cuatro víctimas y abuso sexual agravado.

- Alcaide (EG) Daiana Ayelén Villafañe (Coordinadora de Régimen Abierto). Suministrados elementos suficientes para considerarla autora de tortura a cuatro víctimas y partícipe de abusos sexuales agravados.

- Alcaide (EG) Antonela Belén Cingolani (Jefa de Requisa). Acusada de tortura y abuso sexual agravado.

- Adjutor (EG) Agustina Ailén Orona (Encargada de Turno). Acusada de torturas con abuso sexual y de facilitar los hechos en perjuicio de al menos cuatro víctimas.

- Adjutor (EG) Florencia Anahí Ortiz (Inspectora de Vigilancia). Acusada de abuso sexual y torturas a cuatro internas.

- Prefecto Mayor (EP) Raquel Noemí Boccardo (Enfermera). Acusada de complicidad en tortura contra dos internas.

- Suboficial Principal (EG) Gisela Mailín Iguarán (Personal de Guardia). Acusada de torturas y abuso sexual agravado de cuatro internas.

- Inspector Mayor (EG) Carlos Miguel Tocci (Subdirector de Seguridad). Acusado de complicidad en torturas y abuso sexual contra cuatro internas.

- Inspector Mayor (EG) Juan Manuel Villena (Subdirector de Régimen). Acusado de complicidad en tortura y abuso sexual contra una interna.

- Prefecto Mayor (EG) Miguel A. Eduardo Villota (Subdirector de Inclusión). Acusado de complicidad en tortura y abuso sexual agravado contra cuatro internas.

- Prefecto Mayor (EG) Facundo Sebastián Medina (Jefe de Turno). Acusado de tortura y abuso sexual contra una víctima.

- Cabo (EG) Lucas Germán Dama. Acusado de tortura de cuatro internas y complicidad en abuso sexual agravado.

- Guardia Carlos Alberto Salice (Personal del SPB). Acusado de tortura de cuatro internas y complicidad en abuso sexual agravado.

- Guardia (EG) Juan Antonio Juajena (Personal SPB). Acusado de tortura de cuatro internas y complicidad en abuso sexual agravado.

Agencia NA