Murió al salir del trabajo en Camino Interfábrica
Sucedió en la mañana de este martes en General Manuel Savio 5996, en el sector industrial de Ferreyra.
25/08/2026 | 11:43Redacción Cadena 3
FOTO: Murió al salir del trabajo en Córdoba.
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Un trabajador de 58 años falleció durante las últimas horas tras descompensarse a bordo de un vehículo de una plataforma de viajes, pocos minutos después de haber salido de su trabajo en una empresa recicladora de residuos industriales en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba.
El hecho se registró en avenida General Manuel Savio al 5.900, en pleno sector Industrial Ferreyra.
Según las primeras informaciones policiales, el hombre había abordado el automóvil al salir de su lugar de trabajo sobre el Camino Interfábricas y, a los pocos metros de iniciar el viaje, sufrió una repentina descompensación.
Ante la emergencia, se emitió un llamado al 911 que derivó en la llegada inmediata de un móvil del servicio de emergencias 107.
Pese a las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales médicos en el lugar, solo se pudo constatar el deceso del operario.
La Policía trabaja en el sector para determinar las causas del hecho.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un trabajador falleció tras descompensarse en un vehículo de una plataforma de viajes.
¿Quién es la persona involucrada? El trabajador que falleció no fue identificado en el informe.
¿Cuándo sucedió el hecho? Ocurrió durante las últimas horas, poco después de que el hombre saliera de su trabajo.
¿Dónde se registró el incidente? En avenida General Manuel Savio al 5900, en Industrial Ferreyra, Córdoba.
¿Cómo se manejó la emergencia? Se llamó al 911, y llegó un móvil del servicio de emergencias 107.
¿Por qué se investiga el caso? La Policía investiga las causas del fallecimiento del operario.