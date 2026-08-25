Popstars regresa a la TV y marca un sólido debut en ratings con Nico Vázquez al frente

FOTO: Rating: así le fue a Popstars en su vuelta a la TV

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- Telefe lanzó una renovada edición de Popstars, el popular reality que busca a la "nueva superestrella", bajo la conducción de Nico Vázquez. Este ciclo cuenta con un jurado de lujo, que incluye a Nicki Nicole, Ángela Torres y el reconocido productor musical mexicano Carlos "Charlie" García.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el programa logró liderar su franja horaria durante su debut, superando a la competencia, específicamente a Es mi sueño, presentado por Guido Kaczka.

El ciclo inició con un piso de 10.1 puntos de rating, según los datos proporcionados por Telefe Noticias, conducido por Rodolfo Barili. A las 21:45, el rating se mantuvo en 10 puntos. El punto más alto se alcanzó a las 21:54, cuando Popstars llegó a los 11,8 puntos de rating. En ese momento, su competencia directa en El Trece marcaba 7.4 puntos.

A medida que avanzaba el programa, el rating se mantuvo relativamente estable. A las 22:05, se registraron 11.2 puntos, mientras que Es mi sueño descendió a 7.2. Veinte minutos después, el rating de Popstars escaló a 11.6 puntos, aunque Kaczka también vio un aumento a 7.6.

Al llegar al final del primer programa, el rating de Popstars bajó a 10.7 puntos a las 22:24 y posteriormente a 10.3. Finalmente, el programa cerró con un total de 11.1 puntos de rating, mientras que Mario Pergolini comenzaba su programa Otro día perdido con 5.6 puntos.