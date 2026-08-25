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Popstars regresa a la TV y marca un sólido debut en ratings con Nico Vázquez al frente

El nuevo ciclo de Telefe, conducido por Nico Vázquez, logró liderar su horario al superar a Es mi sueño en su estreno.

25/08/2026 | 08:32Redacción Cadena 3

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Rating: así le fue a Popstars en su vuelta a la TV

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Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- Telefe lanzó una renovada edición de Popstars, el popular reality que busca a la "nueva superestrella", bajo la conducción de Nico Vázquez. Este ciclo cuenta con un jurado de lujo, que incluye a Nicki Nicole, Ángela Torres y el reconocido productor musical mexicano Carlos "Charlie" García.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el programa logró liderar su franja horaria durante su debut, superando a la competencia, específicamente a Es mi sueño, presentado por Guido Kaczka.

El ciclo inició con un piso de 10.1 puntos de rating, según los datos proporcionados por Telefe Noticias, conducido por Rodolfo Barili. A las 21:45, el rating se mantuvo en 10 puntos. El punto más alto se alcanzó a las 21:54, cuando Popstars llegó a los 11,8 puntos de rating. En ese momento, su competencia directa en El Trece marcaba 7.4 puntos.

A medida que avanzaba el programa, el rating se mantuvo relativamente estable. A las 22:05, se registraron 11.2 puntos, mientras que Es mi sueño descendió a 7.2. Veinte minutos después, el rating de Popstars escaló a 11.6 puntos, aunque Kaczka también vio un aumento a 7.6.

Al llegar al final del primer programa, el rating de Popstars bajó a 10.7 puntos a las 22:24 y posteriormente a 10.3. Finalmente, el programa cerró con un total de 11.1 puntos de rating, mientras que Mario Pergolini comenzaba su programa Otro día perdido con 5.6 puntos.

Lectura rápida

¿Qué programa se estrenó?
Se estrenó una nueva edición de Popstars, un reality musical.

¿Quiénes son los conductores y jurados?
El programa es conducido por Nico Vázquez y cuenta con jurados como Nicki Nicole, Ángela Torres y Carlos "Charlie" García.

¿Cuándo se emitió el primer programa?
El primer programa se emitió el 25 de agosto.

¿Qué rating alcanzó el programa?
Popstars alcanzó un pico de 11.8 puntos de rating durante su debut.

¿Cómo le fue a la competencia?
El programa Es mi sueño, de Guido Kaczka, tuvo un rating de 7.4 puntos en su mejor momento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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