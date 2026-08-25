SANCOR SEGUROS presenta a Cori y evoluciona su experiencia de atención digital con IA

SANCOR SEGUROS presenta a Cori, su asistente virtual, como parte de una evolución en la experiencia de atención digital de sus clientes. La iniciativa incorpora nuevas capacidades tecnológicas, pensadas para brindar una atención más simple, rápida y cercana.

Entre las principales novedades, se destaca la implementación de un asistente de voz con inteligencia artificial para la denuncia de siniestros. Los asegurados ya pueden realizarlas hablando de manera natural, guiados paso a paso durante todo el proceso y con disponibilidad las 24 horas, todos los días.

Además, Cori permite resolver múltiples gestiones, como solicitar asistencia vehicular, consultar pólizas, descargar documentación, denunciar un siniestro y realizar seguimientos, entre otras funcionalidades.

La nueva identidad busca unificar y potenciar la experiencia digital de la compañía, acercando la tecnología a las personas y facilitando el acceso a respuestas más ágiles y simples.

“Nuestro mayor desafío consiste en interpretar las necesidades reales de la gente y hallar la mejor forma de satisfacerlas.?Esto aplica no solo a nuevas coberturas, sino también en términos de servicio y calidad de atención. En tal sentido, vemos la tecnología como una aliada para alcanzar ese objetivo, sin perder nunca el trato humano y la cercanía permanente con los asegurados, tanto a través de nuestro equipo interno como de nuestros Productores Asesores en todo el país”, comentaron desde la aseguradora.

Con este avance, SANCOR SEGUROS continúa impulsando la innovación en seguros, incorporando herramientas que permiten ofrecer soluciones cada vez más resolutivas, accesibles y centradas en las personas.