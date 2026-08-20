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Este día de la papa frita, McDonald’s tiene una razón para que no tengas que compartir las tuyas

Este jueves 20 de agosto, McDonald’s celebra el Día de la Papa Frita con promociones especiales en sus restaurantes, AutoMac y canales de delivery.

20/08/2026 | 08:25Redacción Cadena 3

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Día de la papa frita en McDonald´s

FOTO: Día de la papa frita en McDonald´s

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Día de la papa frita en McDonald´s

FOTO: Día de la papa frita en McDonald´s

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Hay una tentación difícil de evitar: tener unas papitas de McDonald’s cerca y robar, aunque sea una. Por eso, este jueves 20 de agosto, Día de la Papa Frita, McDonald’s celebra a uno de sus productos más icónicos con diferentes promociones para que todos puedan tener las suyas.

Durante todo el día, los fanáticos podrán acceder a beneficios especiales a través de la App de McDonald’s, AutoMac, McDelivery, Rappi, PedidosYa y Mercado Pago.

PROMOCIONES DEL DÍA DE LA PAPA FRITA

App de McDonald’s

• 25% OFF en 2 Papas Grandes + Pileta de Cheddar

• 3x2 en Papas Medianas

• 30% OFF en Papas Medianas + Pileta de Cheddar

AutoMac

• 2x1 en Papas Medianas

McDelivery

• 2x1 en Papas Medianas — 1 por usuario

Rappi

• 2x1 en Papas Medianas — 1 por usuario

PedidosYa

• 3x2 en Papas Grandes

• 20% OFF en Papas con Cheddar y Bacon

Mercado Pago

• Doble Cuarto de Libra + Papas Medianas a $15.999

• McCombo Mediano McPollo a $7.999

• Bacon Cheddar McMelt Simple + Papas Medianas

Este jueves, la excusa está servida: cada uno puede tener sus propias papitas McDonald’s.

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