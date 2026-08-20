Este día de la papa frita, McDonald’s tiene una razón para que no tengas que compartir las tuyas

FOTO: Día de la papa frita en McDonald´s

FOTO: Día de la papa frita en McDonald´s

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Hay una tentación difícil de evitar: tener unas papitas de McDonald’s cerca y robar, aunque sea una. Por eso, este jueves 20 de agosto, Día de la Papa Frita, McDonald’s celebra a uno de sus productos más icónicos con diferentes promociones para que todos puedan tener las suyas.

Durante todo el día, los fanáticos podrán acceder a beneficios especiales a través de la App de McDonald’s, AutoMac, McDelivery, Rappi, PedidosYa y Mercado Pago.

PROMOCIONES DEL DÍA DE LA PAPA FRITA

App de McDonald’s

• 25% OFF en 2 Papas Grandes + Pileta de Cheddar

• 3x2 en Papas Medianas

• 30% OFF en Papas Medianas + Pileta de Cheddar

AutoMac

• 2x1 en Papas Medianas

McDelivery

• 2x1 en Papas Medianas — 1 por usuario

Rappi

• 2x1 en Papas Medianas — 1 por usuario

PedidosYa

• 3x2 en Papas Grandes

• 20% OFF en Papas con Cheddar y Bacon

Mercado Pago

• Doble Cuarto de Libra + Papas Medianas a $15.999

• McCombo Mediano McPollo a $7.999

• Bacon Cheddar McMelt Simple + Papas Medianas

Este jueves, la excusa está servida: cada uno puede tener sus propias papitas McDonald’s.