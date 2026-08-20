Taiwán presenta un presupuesto histórico de defensa de $35.000 millones en respuesta a China

TAIPEI, Taiwán — El gobierno taiwanés presentó el jueves una propuesta de presupuesto de defensa que alcanza un récord de 1,12 billones de dólares taiwaneses (35.000 millones de dólares) para el próximo año. Esta medida refleja un aumento en los esfuerzos por disuadir las crecientes amenazas militares provenientes de China.

Este incremento en el gasto militar se da en un contexto donde China ha intensificado su presión tanto militar como política en los últimos años, reafirmando su posición de que Taiwán es parte de su soberanía. Regularmente, China envía aviones y buques hacia Taiwán, llevando a cabo ejercicios militares de gran escala y no ha descartado el uso de la fuerza para tomar control de la isla.

De acuerdo con los planes de Taiwán, el gasto en defensa para el próximo año superará el 3% de su Producto Interno Bruto. Este nuevo presupuesto representará un incremento del 18% en comparación con el presupuesto propuesto para 2026, según un comunicado oficial.

El gobierno taiwanés ha señalado que sus planes de gasto, que incluyen la defensa, serán presentados a la legislatura controlada por la oposición para su evaluación antes de finales de agosto. Sin embargo, este proceso podría enfrentar ciertos desafíos, ya que la legislatura aprobó el presupuesto del gobierno central para 2026 apenas la semana pasada, tras un retraso histórico de 266 días, de acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ya había afirmado anteriormente que el objetivo es elevar el gasto en defensa al 5% del PIB para 2030. En sus declaraciones, Lai aseguró que el presupuesto de defensa del próximo año sería el primero en superar el billón de dólares taiwaneses y destacó que invertir en la defensa nacional es sinónimo de invertir en la paz.

A principios de este mes, Taiwán intensificó sus maniobras anuales Han Kuang, diseñadas para simular una respuesta ante una posible invasión militar china, incorporando a más reservistas y civiles en sus ejercicios, con un enfoque en escenarios realistas. Durante este tiempo, el servicio de internet móvil en algunas áreas de Taiwán experimentó una reducción temporal a velocidades solo de texto.

Estados Unidos ha instado a Taiwán a aumentar su gasto en defensa. Aunque Washington no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, mantiene relaciones no oficiales amplias y, según la ley estadounidense, está obligado a proporcionar a Taiwán los medios para su defensa. Esta relación ha sido un punto de tensión con Beijing.

El presidente estadounidense Donald Trump, durante su visita a Beijing en mayo, fue advertido por el presidente chino, Xi Jinping, sobre las posibles confrontaciones entre ambos países si no se maneja adecuadamente la cuestión de Taiwán. Tras esa visita, Trump mencionó que las ventas de armas a Taiwán eran una "muy buena ficha de negociación" con China, comentarios que generaron inquietud en la isla.

Desde 1949, China y Taiwán han estado gobernados de manera independiente, tras la guerra civil que llevó al Partido Comunista al poder en Beijing y a la huida del Partido Nacionalista a la isla. Desde entonces, Taiwán ha operado con su propio gobierno.