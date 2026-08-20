La Fórmula 1 vuelve este fin de semana: los horarios y el cronograma completo
La fecha 12 del campeonato se disputará en Zandvoort del viernes al domingo. El argentino Franco Colapinto volverá a la acción con Alpine tras el receso de mitad de temporada.
20/08/2026 | 09:41Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto volverá a correr este fin de semana.
La Fórmula 1 retoma su actividad después del receso de mitad de temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará este fin de semana en el circuito de Zandvoort.
La duodécima fecha del campeonato se desarrolla entre este viernes 21 y el domingo 23 de agosto, con la presencia del argentino Franco Colapinto al volante de su Alpine.
El campeonato tiene como líder al italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien llega a esta segunda parte de la temporada con una importante ventaja en la clasificación.
La actividad marcará el regreso de la categoría después del parate de 26 días posterior al Gran Premio de Hungría, disputado a fines de julio.
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De vuelta tras el receso, el piloto argentino analizó las mejoras del monoplaza que estrena Gasly, la expectativa de piso mojado en Holanda y el avance de sus negociaciones contractuales.
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Colapinto vuelve a la pista
El piloto argentino afrontará una nueva fecha con Alpine, acompañado por Pierre Gasly como compañero de equipo. Colapinto buscará volver a sumar puntos y continuar con su adaptación a una temporada que lo tiene como uno de los representantes de Argentina en la máxima categoría.
El fin de semana tendrá, además, un formato especial: el Gran Premio de los Países Bajos contará con una carrera sprint el sábado, antes de la clasificación para la competencia principal.
La actividad en Zandvoort comenzará con los entrenamientos y la clasificación para la sprint, continuará el sábado con la carrera corta y la clasificación y finalizará el domingo con el Gran Premio.
La competencia de este año tendrá además un condimento especial: será la última edición del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, ya que la cita dejará el calendario de la Fórmula 1 a partir de 2027.
El cronograma completo (horarios de Argentina)
Viernes 21 de agosto
Práctica 1: 07.30 horas.
Clasificación sprint: 11.30 horas.
Sábado 22 de agosto
Sprint: 07 horas.
Clasificación: 11 horas.
Domingo 23 de agosto
Carrera: 10 horas.
Lectura rápida
¿Qué evento se lleva a cabo este fin de semana? El Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.
¿Quién es el piloto argentino que participa? El piloto argentino es Franco Colapinto, quien compite con Alpine.
¿Cuándo se desarrolla la competencia? Desde el jueves 21 hasta el domingo 23 de agosto.
¿Cuál es la novedad del formato de este fin de semana? Habrá una carrera sprint el sábado antes de la clasificación para la competencia principal.
¿Por qué es especial este Gran Premio? Es la última edición del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort antes de que salga del calendario de la Fórmula 1 en 2027.