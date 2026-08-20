La Fórmula 1 vuelve este fin de semana: los horarios y el cronograma completo

La Fórmula 1 retoma su actividad después del receso de mitad de temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará este fin de semana en el circuito de Zandvoort.

La duodécima fecha del campeonato se desarrolla entre este viernes 21 y el domingo 23 de agosto, con la presencia del argentino Franco Colapinto al volante de su Alpine.

El campeonato tiene como líder al italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien llega a esta segunda parte de la temporada con una importante ventaja en la clasificación.

La actividad marcará el regreso de la categoría después del parate de 26 días posterior al Gran Premio de Hungría, disputado a fines de julio.

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Colapinto vuelve a la pista

El piloto argentino afrontará una nueva fecha con Alpine, acompañado por Pierre Gasly como compañero de equipo. Colapinto buscará volver a sumar puntos y continuar con su adaptación a una temporada que lo tiene como uno de los representantes de Argentina en la máxima categoría.

El fin de semana tendrá, además, un formato especial: el Gran Premio de los Países Bajos contará con una carrera sprint el sábado, antes de la clasificación para la competencia principal.

La actividad en Zandvoort comenzará con los entrenamientos y la clasificación para la sprint, continuará el sábado con la carrera corta y la clasificación y finalizará el domingo con el Gran Premio.

La competencia de este año tendrá además un condimento especial: será la última edición del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, ya que la cita dejará el calendario de la Fórmula 1 a partir de 2027.

El cronograma completo (horarios de Argentina)

Viernes 21 de agosto

Práctica 1: 07.30 horas.

Clasificación sprint: 11.30 horas.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07 horas.

Clasificación: 11 horas.

Domingo 23 de agosto

Carrera: 10 horas.