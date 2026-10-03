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Caputo negó que Argentina esté en recesión: "Estamos creciendo menos que antes"

Desde París, el ministro destacó los anuncios de inversión por US$27.000 millones en la Argentina Week y sostuvo que la construcción y los préstamos hipotecarios impulsarán la actividad.

03/10/2026 | 13:33Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la economía argentina crece a un ritmo menor, aunque rechazó que atraviese una recesión. Además, atribuyó la suba del riesgo país tanto al contexto internacional como a la preocupación de los inversores financieros por un eventual regreso del kirchnerismo.

En una conversación con periodistas en la embajada argentina en París, al cierre de la Argentina Week, el funcionario sostuvo que los últimos datos negativos de actividad no reflejan la tendencia general de la economía.

"Cuando miramos la tendencia ciclo, estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo", afirmó. Según precisó, la expansión actual es del 0,2% mensual. "Pero es diferente a decir que estamos en recesión. Lejos de eso", agregó.

Caputo cuestionó la "volatilidad" de las series desestacionalizadas del Indec y explicó que la desaceleración responde a factores externos y locales. "Estamos creciendo menos que antes producto de los shocks internacionales y un poco del tema político local", señaló.

En ese sentido, mencionó el encarecimiento de la energía y las altas tasas de interés internacionales. Según su evaluación, ese escenario afecta el crecimiento de distintos países y genera mayores presiones inflacionarias.

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Sobre el riesgo país, destacó que el indicador bajó desde unos 2.500 puntos hasta niveles cercanos a 600, aunque reconoció el impacto de la incertidumbre política en sus movimientos recientes.

"En más de una reunión surgió el tema del riesgo de que volviera el kirchnerismo. Hoy eso genera una preocupación. No tanto en los inversores de la economía real, pero sí en los inversores financieros", afirmó sobre los encuentros que mantuvo la semana pasada en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU.

El ministro también vinculó la evolución del indicador con el aumento del precio del petróleo y de las tasas de interés en Estados Unidos y otras economías.

Pese a la desaceleración, se mostró optimista sobre el corto plazo. Indicó que los datos de agosto y septiembre parecían mostrar una mejora y que la recaudación del último mes ofrecía señales favorables, aunque evitó anticipar conclusiones definitivas.

También mencionó las obras previstas en 9.000 kilómetros de rutas concesionadas y el efecto de los créditos hipotecarios. "Eso le va a dar un impulso a la construcción", sostuvo.

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Respecto del sistema financiero, explicó que la suba de tasas y de la mora había llevado a los bancos a adoptar una posición más cautelosa. Sin embargo, aseguró que ese escenario comenzó a revertirse con las refinanciaciones y una nueva expansión del crédito.

"El crédito es el motor del crecimiento en cualquier país", expresó, y señaló que su recuperación dependerá de que continúen bajando la inflación y las tasas de interés.

En cuanto a los ingresos, afirmó que el salario real mejoró en cuatro de los últimos cinco meses y estimó que en agosto también habría superado a la inflación.

Caputo destacó, además, el interés de los inversores durante la Argentina Week en París. Según los datos difundidos por el Gobierno, los encuentros dejaron anuncios de inversión por US$27.000 millones.

El funcionario valoró la participación de más de una decena de gobernadores en las reuniones con empresarios y fondos de inversión. Aseguró que para los mercados es relevante "ver a los gobernadores que ratifican el rumbo", porque aporta previsibilidad.

Por último, sostuvo que muchas de las inversiones anunciadas aún están en proceso de concreción y que sus efectos serán graduales. "No estamos trabajando para estos cuatro años; estamos trabajando para los próximos 20 años", afirmó.

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Lectura rápida

¿Qué reconoció el ministro de Economía? El ministro Luis Caputo reconoció que la economía argentina crece a un ritmo menor, pero rechazó que atraviese una recesión.

¿Dónde se realizó la conversación con periodistas? La conversación se realizó en la embajada argentina en París, durante la Argentina Week.

¿Cuál es la expansión actual de la economía argentina? La expansión actual de la economía argentina es del 0,2% mensual.

¿Qué impacto tiene la incertidumbre política? La incertidumbre política afecta el riesgo país y genera preocupación entre los inversores financieros.

¿Cuánto se anunció en inversiones durante la Argentina Week? Durante la Argentina Week, se anunciaron inversiones por US$27.000 millones.

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