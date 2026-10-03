Operativo antinarcóticos: seis detenidos, armas, drogas y casi $9 millones secuestrados

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó este sábado un importante operativo contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en distintas localidades de Santa Fe, en el marco de una investigación de la Oficina de Narcocriminalidad, Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Se concretaron siete allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Arroyo Seco y Villa Constitución, con seis personas detenidas.

Durante los procedimientos se secuestraron aproximadamente 1,258 kilos de marihuana, 255 gramos de cocaína y $8.954.500 en efectivo. También fueron incautados 14 teléfonos celulares, seis vehículos, cinco balanzas de precisión y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

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Además, los efectivos encontraron siete armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y una pistola ametralladora, junto con 12 cargadores y 877 municiones y cartuchos. En uno de los domicilios también fue hallada una granada, aparentemente de gas lacrimógeno, que fue removida y neutralizada por personal especializado del GEDEX.

En paralelo, la Policía de Investigaciones de San Lorenzo realizó otros seis allanamientos, donde fueron detenidas tres personas y se secuestraron dinero, drogas, dos balanzas y dos armas de fuego. Según informaron fuentes de la investigación, los procedimientos están relacionados con la causa por la desaparición y muerte de Gastón Montenegro, investigación que había derivado en allanamientos anteriores.