Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: 39 barrios afectados por 12 horas

Un corte de agua afecta desde las 7 de este sábado a 39 barrios de la zona centro y oeste de la ciudad de Córdoba, debido a trabajos de mantenimiento programados por Aguas Cordobesas sobre su red de distribución.

Las tareas se concentran en avenida Santa Ana, donde las cuadrillas intervienen dos válvulas para mejorar su operación y reducir el impacto de futuras obras.

La vocera de la empresa, Cristina Barrientos, explicó el objetivo del operativo: "Estas tareas se hacen en particular sobre dos válvulas de la red con el objetivo de poder operarlas mejor y reducir el impacto de futuras intervenciones".

Los trabajos tienen una duración estimada de 12 horas, por lo que se prevé que finalicen alrededor de las 19. La restitución del suministro será progresiva hacia la noche.

Mientras dure la interrupción, la prestataria solicitó a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios y priorizar las necesidades básicas.

El listado completo de los 39 barrios alcanzados por el corte está disponible en el sitio web oficial y en las redes sociales de Aguas Cordobesas.

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Listado de barrios afectados:

Alberdi

Alto Alberdi

Altos de Santa Ana

Ampliación Las Palmas

Anexo Las Palmas

Bajada San Roque

Bella Vista

Cáceres

Caseros

Centro

Comandante Espora

Crisol Norte

Cupani

Güemes

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Lamadrid

Las Dalias

Las Palmas

Marechal

Maurizi

Mirador del Chateau

Nueva Córdoba Obrero

Observatorio

Paso de los Andes

Puente Blanco

Quebrada de las Rosas

Quinta Santa Ana

San Francisco

San Ignacio

San Salvador

San Vicente

Santa Ana Residencial

Teodoro Fels

Tranviarios

Uritorco

Villa Alberdi

Villa Avalos

Villa General Urquiza

Villa Mafekin

Villa Páez

Villa Siburu

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Informe de Francisco Vidal.