Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: 39 barrios afectados por 12 horas
La empresa realiza tareas de mantenimiento sobre avenida Santa Ana desde las 7 de la mañana. El suministro se recuperará de manera progresiva hacia la noche.
03/10/2026 | 07:21Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Audio. Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: al menos 39 barrios afectados
Una mañana para todos
Un corte de agua afecta desde las 7 de este sábado a 39 barrios de la zona centro y oeste de la ciudad de Córdoba, debido a trabajos de mantenimiento programados por Aguas Cordobesas sobre su red de distribución.
Las tareas se concentran en avenida Santa Ana, donde las cuadrillas intervienen dos válvulas para mejorar su operación y reducir el impacto de futuras obras.
La vocera de la empresa, Cristina Barrientos, explicó el objetivo del operativo: "Estas tareas se hacen en particular sobre dos válvulas de la red con el objetivo de poder operarlas mejor y reducir el impacto de futuras intervenciones".
Los trabajos tienen una duración estimada de 12 horas, por lo que se prevé que finalicen alrededor de las 19. La restitución del suministro será progresiva hacia la noche.
Mientras dure la interrupción, la prestataria solicitó a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios y priorizar las necesidades básicas.
El listado completo de los 39 barrios alcanzados por el corte está disponible en el sitio web oficial y en las redes sociales de Aguas Cordobesas.
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Listado de barrios afectados:
Alberdi
Alto Alberdi
Altos de Santa Ana
Ampliación Las Palmas
Anexo Las Palmas
Bajada San Roque
Bella Vista
Cáceres
Caseros
Centro
Comandante Espora
Crisol Norte
Cupani
Güemes
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Lamadrid
Las Dalias
Las Palmas
Marechal
Maurizi
Mirador del Chateau
Nueva Córdoba Obrero
Observatorio
Paso de los Andes
Puente Blanco
Quebrada de las Rosas
Quinta Santa Ana
San Francisco
San Ignacio
San Salvador
San Vicente
Santa Ana Residencial
Teodoro Fels
Tranviarios
Uritorco
Villa Alberdi
Villa Avalos
Villa General Urquiza
Villa Mafekin
Villa Páez
Villa Siburu
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Informe de Francisco Vidal.
Lectura rápida
¿Qué sucederá el 3 de octubre? Un corte de agua afectará a 39 barrios de Córdoba.
¿Quién es la vocera de Aguas Cordobesas? La vocera es Cristina Barrientos.
¿Cuánto tiempo durará la interrupción? La interrupción del suministro se extenderá durante al menos 12 horas.
¿Dónde se realizarán las obras? Las obras se concentrarán sobre la Avenida Santa Ana.
¿Por qué se realizan estas obras? Se realizan para mejorar la operación de las válvulas y reducir el impacto de futuras intervenciones.