En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: 39 barrios afectados por 12 horas

La empresa realiza tareas de mantenimiento sobre avenida Santa Ana desde las 7 de la mañana. El suministro se recuperará de manera progresiva hacia la noche.

03/10/2026 | 07:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
archivo.

FOTO: archivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: al menos 39 barrios afectados

    Una mañana para todos

    Episodios

Un corte de agua afecta desde las 7 de este sábado a 39 barrios de la zona centro y oeste de la ciudad de Córdoba, debido a trabajos de mantenimiento programados por Aguas Cordobesas sobre su red de distribución.

Las tareas se concentran en avenida Santa Ana, donde las cuadrillas intervienen dos válvulas para mejorar su operación y reducir el impacto de futuras obras.

La vocera de la empresa, Cristina Barrientos, explicó el objetivo del operativo: "Estas tareas se hacen en particular sobre dos válvulas de la red con el objetivo de poder operarlas mejor y reducir el impacto de futuras intervenciones".

Los trabajos tienen una duración estimada de 12 horas, por lo que se prevé que finalicen alrededor de las 19. La restitución del suministro será progresiva hacia la noche.

Mientras dure la interrupción, la prestataria solicitó a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios y priorizar las necesidades básicas.

El listado completo de los 39 barrios alcanzados por el corte está disponible en el sitio web oficial y en las redes sociales de Aguas Cordobesas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Listado de barrios afectados:

Alberdi

Alto Alberdi

Altos de Santa Ana

Ampliación Las Palmas

Anexo Las Palmas

Bajada San Roque

Bella Vista

Cáceres

Caseros

Centro

Comandante Espora

Crisol Norte

Cupani

Güemes

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lamadrid

Las Dalias

Las Palmas

Marechal

Maurizi

Mirador del Chateau

Nueva Córdoba Obrero

Observatorio

Paso de los Andes

Puente Blanco

Quebrada de las Rosas

Quinta Santa Ana

San Francisco

San Ignacio

San Salvador

San Vicente

Santa Ana Residencial

Teodoro Fels

Tranviarios

Uritorco

Villa Alberdi

Villa Avalos

Villa General Urquiza

Villa Mafekin

Villa Páez

Villa Siburu

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Vidal.

Lectura rápida

¿Qué sucederá el 3 de octubre? Un corte de agua afectará a 39 barrios de Córdoba.

¿Quién es la vocera de Aguas Cordobesas? La vocera es Cristina Barrientos.

¿Cuánto tiempo durará la interrupción? La interrupción del suministro se extenderá durante al menos 12 horas.

¿Dónde se realizarán las obras? Las obras se concentrarán sobre la Avenida Santa Ana.

¿Por qué se realizan estas obras? Se realizan para mejorar la operación de las válvulas y reducir el impacto de futuras intervenciones.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf