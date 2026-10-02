Joaquín Levinton presentó pruebas que respaldan su inocencia ante acusaciones de abuso

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- En un giro reciente en el caso que involucra al cantante Joaquín Levinton, se han revelado nuevas imágenes de las conversaciones mantenidas entre él y Paula, la mujer que lo acusa de abuso sexual con acceso carnal. Estas comunicaciones evidencian un intento de contacto por parte de la denunciante, quien parece mostrar arrepentimiento por la denuncia formulada en 2023, la cual no ha sido ratificada ni ha seguido las instancias judiciales pertinentes.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Paula alega haber mantenido una relación informal con el líder de Turf entre 2015 y 2020, en la que asegura haber sido forzada a consumir cocaína y a participar en relaciones sexuales bajo esa influencia, así como en encuentros sexuales grupales sin su consentimiento previo.

Detalles de los nuevos chats entre Paula y Joaquín Levinton

La periodista Maru Leone ha compartido capturas de pantalla de las conversaciones que revelan la insistencia de Paula, quien menciona: "Soy una piba común y fuimos amigos hace banda", en un mensaje enviado a través de Instagram.

La respuesta de Levinton fue "Hola Paula. Ya pasó, te mando un beso", intentando cerrar la conversación, pero Paula continuó insistiendo: "No me odies, ya pasó. No sé por qué te escribo".

Más adelante, Paula solicitó un encuentro con Levinton, sugiriendo que podría "arreglar" lo que iba a declarar en la audiencia: "¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo, a escondidas".

En otro mensaje, Paula propuso realizar una videollamada con contenido sexual, a lo que el cantante respondió: "Lamentablemente, yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la justicia". A pesar de esto, ella continuó con mensajes insinuantes, proponiendo actividades sexuales.

La presión por un encuentro continuó, con Paula insistiendo en que podrían verse a escondidas: "Mientras tanto, podemos vernos a escondidas".

Ante la investigación del caso, Levinton se presentó espontáneamente con un extenso descargo de siete páginas. Sin embargo, la jueza no logró localizar a la denunciante para avanzar en el caso, lo que llevó a que la causa quedara archivada.

El cantante aportó a la justicia un boleto de avión que demuestra que el día en que supuestamente ocurrió el hecho denunciado, él se encontraba en la ciudad de Mendoza por un espectáculo de Turf.

La periodista indicó que, dado que la causa original fue archivada, se procederá a desarchivarla para investigar la denuncia a fondo, ya que el cantante ha expresado su deseo de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias para limpiar su imagen y evitar quedar vinculado injustamente a estas acusaciones.