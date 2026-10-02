Hernán Funes condujo la tercera jornada del Coloquio de IDEA

FOTO: Hernán Funes, conductor de Radioinforme 3 Rosario, al frente de la tercera jornada de IDEA.

Cadena 3 tuvo presencia en el 62° Coloquio de IDEA de la mano de Hernán Funes, quien condujo la tercera y última jornada del encuentro. El periodista llevó al escenario del foro nacional su experiencia como conductor de Radioinforme 3 Rosario.

FOTO: La tercera jornada de IDEA reunió a referentes de la economía, la política y el sector empresarial.

Funes estuvo a cargo de la conducción de una jornada dedicada al empleo, la transformación del trabajo y la competitividad, con una programación que reunió a empresarios, economistas y dirigentes políticos. Su participación quedó consignada en el programa oficial como periodista y conductor de Cadena 3.

FOTO: El empleo y la transformación del trabajo formaron parte de los debates del encuentro.

La agenda incluyó exposiciones del economista Santiago Bulat y de Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, además de un panel sobre los cambios en el mundo laboral con representantes de empresas como Accenture y Farmacity.

También hubo espacios dedicados a las nuevas formas de construir influencia, con la participación del dirigente sindical Cristian Jerónimo, María Migliore y Diego Leuco, y una exposición sobre sostenibilidad a cargo de Charly Alberti.

FOTO: La competitividad y los desafíos del desarrollo argentino integraron la agenda de cierre.

El tramo final del programa contempló las intervenciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, antes de las palabras de cierre del presidente de IDEA, Santiago Mignone.

La conducción de Funes sumó una participación de Cadena 3 Rosario en un espacio de debate nacional, que reúne al sector privado y a representantes de la vida pública para abordar los desafíos del desarrollo argentino.