Hernán Funes condujo la tercera jornada del Coloquio de IDEA
El conductor de Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario estuvo al frente de la última jornada del encuentro empresarial. La agenda reunió a referentes de la economía, la política y los negocios para debatir sobre empleo y competitividad.
02/10/2026 | 19:23Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hernán Funes, conductor de Radioinforme 3 Rosario, al frente de la tercera jornada de IDEA.
Cadena 3 tuvo presencia en el 62° Coloquio de IDEA de la mano de Hernán Funes, quien condujo la tercera y última jornada del encuentro. El periodista llevó al escenario del foro nacional su experiencia como conductor de Radioinforme 3 Rosario.
FOTO: La tercera jornada de IDEA reunió a referentes de la economía, la política y el sector empresarial.
Funes estuvo a cargo de la conducción de una jornada dedicada al empleo, la transformación del trabajo y la competitividad, con una programación que reunió a empresarios, economistas y dirigentes políticos. Su participación quedó consignada en el programa oficial como periodista y conductor de Cadena 3.
FOTO: El empleo y la transformación del trabajo formaron parte de los debates del encuentro.
La agenda incluyó exposiciones del economista Santiago Bulat y de Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, además de un panel sobre los cambios en el mundo laboral con representantes de empresas como Accenture y Farmacity.
También hubo espacios dedicados a las nuevas formas de construir influencia, con la participación del dirigente sindical Cristian Jerónimo, María Migliore y Diego Leuco, y una exposición sobre sostenibilidad a cargo de Charly Alberti.
FOTO: La competitividad y los desafíos del desarrollo argentino integraron la agenda de cierre.
El tramo final del programa contempló las intervenciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, antes de las palabras de cierre del presidente de IDEA, Santiago Mignone.
La conducción de Funes sumó una participación de Cadena 3 Rosario en un espacio de debate nacional, que reúne al sector privado y a representantes de la vida pública para abordar los desafíos del desarrollo argentino.
Lectura rápida
¿Qué evento cubrió Cadena 3? Cadena 3 cubrió el 62° Coloquio de IDEA.
¿Quién fue el conductor del evento? El conductor del evento fue Hernán Funes.
¿Cuándo se llevó a cabo el coloquio? El coloquio se llevó a cabo recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se realizó el coloquio? El coloquio se realizó en un foro nacional, aunque no se menciona la ubicación específica.
¿Por qué es importante el coloquio? Es importante porque reúne a empresarios, economistas y dirigentes políticos para abordar los desafíos del desarrollo argentino.