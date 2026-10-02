Caputo justificó la suba del riesgo país por el contexto global y Santilli elogió a los gobernadores

Por Adrián Simioni

En el cierre de las actividades de la Argentina Week en la capital francesa, las principales autoridades del área económica y política del Gobierno nacional ofrecieron un balance sobre la percepción financiera del país y la relación con las provincias.

En contacto con la prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, detallaron los factores que inciden en los indicadores del mercado y resaltaron la agenda de trabajo compartida con los mandatarios provinciales.

Al ser consultado sobre las fluctuaciones recientes en el indicador de riesgo país, el titular de la cartera económica moderó la narrativa previa y atribuyó el comportamiento del índice a las tensiones de la coyuntura internacional: "Hay que entender que ha bajado mucho. Veníamos de un riesgo financiero de entre 2.500 y 3.000 y ahora estamos en niveles de 600. Yo asigno una parte de la suba a lo que está pasando en el mundo; todos los países están sufriendo el shock del petróleo y la suba de tasas en Estados Unidos, que es algo no visto en casi 30 años. Todos los países están viendo menor nivel de crecimiento, mayor inflación y suba de tasas", explicó Caputo.

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Vínculo con las provincias y agenda de reformas

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, repasó la participación de los gobernadores en la gira europea y la articulación técnica con los distritos, bajando el tono a las ausencias de algunos mandatarios locales.

Respecto al vínculo institucional con la provincia de Córdoba y la gestión del gobernador Martín Llaryora —quien no viajó a la comitiva pero envió a la vicegobernadora Miriam Prunotto—, el funcionario nacional remarcó los avances en la agenda de gestión conjunta: "Nosotros charlamos con Llaryora, trabajamos. De hecho, el ministro Caputo ha trabajado mucho el financiamiento que tiene la provincia, tenemos muchos trabajos en común y hemos compensado deudas", sostuvo Santilli.

El cierre del evento internacional dejó entrever un clima de distensión en la relación del Ejecutivo con los bloques regionales, en un momento donde la Casa Rosada busca consensos parlamentarios estratégicos, como el impulso a proyectos de reforma política y la eventual eliminación de las elecciones primarias (PASO).