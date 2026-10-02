River Plate recupera a Almada y Andrada para el regreso del Torneo Clausura

Buenos Aires, 02 de octubre (NA) -- La pausa en la competencia oficial por la fecha FIFA le ha permitido a River Plate recuperar a varios de sus futbolistas clave. Con la vista fija en el partido del próximo sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, el director técnico Leonardo Ponzio ha recibido noticias alentadoras desde el River Camp, donde Thiago Almada y Tobías Andrada han vuelto a realizar trabajos con pelota, avanzando hacia su alta médica definitiva.

El panorama es optimista para el entrenador millonario, quien podría contar con la presencia de todos los jugadores disponibles para la reanudación del certamen doméstico. Almada y Andrada habían estado lidiando con complicaciones físicas sufridas durante el encuentro de la décima fecha contra Huracán, lo que les impidió ser convocados por la selección argentina que dirige Lionel Scaloni, quien decidió desafectarlos para que completaran su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

En este contexto, la situación de Andrada parece más favorable, ya que la alarma generada en River resultó ser una fuerte contusión en el muslo derecho, lo que hace casi seguro su regreso al plantel profesional. Por su parte, Almada presenta un cuadro más delicado; el campeón del mundo sufrió un desgarro de grado uno en el cuádriceps izquierdo, que le limitó a jugar solo unos minutos ante el "Globo". Aunque no se descarta su participación en el duelo contra el equipo cordobés, el cuerpo técnico podría optar por preservarlo para su regreso formal el miércoles 14 de octubre contra Sarmiento en Junín, o para la posterior visita a Belgrano en Córdoba.