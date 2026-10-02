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River Plate recupera a Almada y Andrada para el regreso del Torneo Clausura

Thiago Almada y Tobías Andrada volvieron a realizar trabajos con pelota tras sus molestias físicas, listos para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental.

02/10/2026 | 11:02Redacción Cadena 3

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River jugará su próximo partido ante Estudiantes (RC).

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Buenos Aires, 02 de octubre (NA) -- La pausa en la competencia oficial por la fecha FIFA le ha permitido a River Plate recuperar a varios de sus futbolistas clave. Con la vista fija en el partido del próximo sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, el director técnico Leonardo Ponzio ha recibido noticias alentadoras desde el River Camp, donde Thiago Almada y Tobías Andrada han vuelto a realizar trabajos con pelota, avanzando hacia su alta médica definitiva.

El panorama es optimista para el entrenador millonario, quien podría contar con la presencia de todos los jugadores disponibles para la reanudación del certamen doméstico. Almada y Andrada habían estado lidiando con complicaciones físicas sufridas durante el encuentro de la décima fecha contra Huracán, lo que les impidió ser convocados por la selección argentina que dirige Lionel Scaloni, quien decidió desafectarlos para que completaran su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

En este contexto, la situación de Andrada parece más favorable, ya que la alarma generada en River resultó ser una fuerte contusión en el muslo derecho, lo que hace casi seguro su regreso al plantel profesional. Por su parte, Almada presenta un cuadro más delicado; el campeón del mundo sufrió un desgarro de grado uno en el cuádriceps izquierdo, que le limitó a jugar solo unos minutos ante el "Globo". Aunque no se descarta su participación en el duelo contra el equipo cordobés, el cuerpo técnico podría optar por preservarlo para su regreso formal el miércoles 14 de octubre contra Sarmiento en Junín, o para la posterior visita a Belgrano en Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué futbolistas recupera River Plate?
Thiago Almada y Tobías Andrada han vuelto a realizar trabajos con pelota.

¿Cuándo juega River Plate?
El próximo partido es el 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto.

¿Qué lesiones tenían Almada y Andrada?
Almada tuvo un desgarro en el cuádriceps y Andrada una contusión en el muslo derecho.

¿Por qué no fueron convocados a la selección?
Ambos fueron desafectados para completar su rehabilitación con el club.

¿Cuándo podría volver Almada al equipo?
Podría regresar el 14 de octubre ante Sarmiento o ante Belgrano en Córdoba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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