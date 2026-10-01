La desigualdad tuvo una leve baja, pero el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

FOTO: La distribución del ingreso mostró una marcada diferencia entre los extremos.

Si bien la desigualdad tuvo una leve baja en el segundo trimestre, el 10% más rico gana 13 veces más que el sector con menos recursos.

El indicador, que se conoció tras la difusión de la suba de la pobreza y que mide la concentración de recursos, retrocedió frente al inicio de 2026, aunque quedó por encima de la marca de un año atrás.

Los hogares de la parte alta reunieron casi un tercio del ingreso total.

La desigualdad en la distribución de los ingresos bajó durante el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año, pero se mantuvo por encima del nivel registrado en el mismo período de 2025.

El dato surge de la comparación de los ingresos que perciben los distintos sectores de la población en los 31 aglomerados urbanos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el informe de Evolución de la distribución del ingreso (EPH).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El coeficiente de Gini, que mide cómo se reparten los ingresos y toma valores entre cero y uno, se ubicó en 0,428.

Cuanto más cerca de cero está el indicador, más pareja es la distribución; cuanto más se aproxima a uno, mayor es la concentración.

El registro decreció desde 0,442, en el primer trimestre de 2026, al 0,424, en el segundo trimestre de 2025.

La distribución del ingreso per cápita familiar mostró una diferencia marcada entre los extremos de la escala.

El primer decil, que reúne al 10% de la población con menores ingresos, recibió el 1,8% del ingreso total, con un ingreso medio de $124.142 por persona.

En el otro extremo, el décimo decil concentró 32,3% de los ingresos. El ingreso medio en ese grupo fue de $2.221.170 y la mediana alcanzó $1.800.000.

La brecha entre las medianas del último y del primer decil fue de 13 veces, el mismo nivel que en el segundo trimestre de 2025 y que en el último trimestre sin incidencia del aguinaldo.

El cálculo compara los $1.800.000 de mediana del decil más alto con los $134.000 del más bajo.

El ingreso per cápita familiar promedio de la población alcanzó $688.496 en el segundo trimestre de 2026, mientras que la mediana fue de 500.000 pesos.