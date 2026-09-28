El debate en torno a la situación económica

Por Sergio Berensztein

Hay una primera cuestión que me parece importante poner sobre la mesa: ¿la Argentina se estaba preparando para el futuro? Mi respuesta es que no. Lo que había era, en el corto plazo, más trabajo, pero buena parte de ese movimiento estaba sostenido por un esquema que generaba actividad a través de la inflación. Y cuando ese mecanismo se frena, aparece la contracara: hay menos trabajo. Lo bueno es que baje la inflación; lo malo es que esa baja también está dejando expuestos sectores que dependían de aquella dinámica.

Esto se nota especialmente en el comercio y en la industria, sobre todo en aquellas actividades que durante años estuvieron protegidas de la competencia externa. Hoy tienen que enfrentar un escenario distinto: más competencia del exterior, un tipo de cambio que muchos consideran atrasado y, al mismo tiempo, un consumo interno que está más débil. Son tres factores que ayudan a explicar por qué hay sectores que están atravesando una situación complicada. Por eso creo que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: se puede reconocer el descenso de la inflación y, a la vez, advertir el costo que está teniendo sobre el nivel de actividad y el empleo.

A eso se suma otro problema: el escenario electoral se adelantó innecesariamente. Mi lectura es que el Gobierno tuvo responsabilidad en esa anticipación del debate político. Y el mercado argentino tiene una particularidad que conocemos de sobra: cuando se acerca una elección presidencial, aparecen mecanismos de cobertura y aumenta la demanda de dólares. Los inversores se adelantan, buscan activos dolarizados y muchas personas prefieren cubrirse antes de que pueda producirse una eventual corrección del tipo de cambio.

Entonces aparece una situación incómoda. El dólar puede estar barato en términos relativos, pero el Gobierno, porque mantiene como prioridad la reducción de la inflación, tampoco quiere que el tipo de cambio se dispare. El Banco Central, además, evita competir directamente con la demanda privada para no presionar todavía más sobre el precio. Y ahí aparece la sábana corta: mientras más dudas existen sobre el escenario electoral, más demanda de cobertura aparece y más difícil resulta administrar simultáneamente el dólar, la inflación y las expectativas.

La pregunta que empieza a aparecer entre los inversores es concreta: ¿Argentina va a tener los dólares necesarios para cumplir con sus obligaciones el año próximo? Hay elementos que permiten formular una respuesta en sentido contrario, como el superávit fiscal, el superávit comercial y la decisión del equipo económico de sostener la baja de la inflación. Pero el mercado también está mirando el riesgo país, que volvió a superar los 600 puntos y alcanzó niveles que no se veían desde abril. Es decir, hay fundamentos que el Gobierno puede mostrar, pero también hay incertidumbre que el mercado está incorporando en los precios.

Y hay una última variable que para mí no se puede dejar afuera: la política. Cuando los inversores miran las perspectivas electorales de La Libertad Avanza y del presidente Javier Milei, encuentran un escenario todavía abierto. El Presidente conserva un núcleo importante de apoyo y tiene capacidad para construir alianzas, pero también transmite señales de desinterés por la política tradicional. Él mismo ha dicho que no le interesa la política y que delega buena parte de esa construcción en su hermana. Puede valorarse que un presidente diga lo que piensa, pero para quien tiene que decidir si invierte o no en un país, la pregunta es qué grado de previsibilidad política existe hacia adelante.

Y ahí llego al punto que considero más preocupante: la inversión. Si la Argentina quiere crecer, generar riqueza y después distribuirla, necesita invertir mucho más. Estamos hablando de niveles cercanos al 25% del producto o incluso superiores, mientras que hoy la inversión ronda el 15%. Esa diferencia es enorme. Porque detrás de todos estos números hay una cuestión central: si no se genera riqueza, el problema no desaparece. La discusión sobre la inflación, el dólar, el empleo y las elecciones termina remitiendo siempre a la misma pregunta: ¿qué condiciones está creando la Argentina para sostener el crecimiento cuando pase la coyuntura?