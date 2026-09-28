Alerta por tormentas fuertes para Córdoba: cayó granizo en seco en la ruta 5

Un brusco cambio de tiempo sacudió a la provincia durante las primeras horas de la mañana, desplegando severas tormentas con abundante caída de granizo y un marcado descenso de la temperatura.

El fenómeno forma parte de una alerta meteorológica que abarca al centro y norte de la Argentina debido al choque de dos masas de aire extremas.

"Se están formando tormentas. Ya pasó una, por lo menos por mi barrio, pasadas las 5 de la mañana, con mucho granizo en la zona norte de Córdoba, pero hay nuevas tormentas que se ven en el radar", advirtió el meteorólogo Marcelo Madelón en diálogo con Cadena 3.

Según precisó el especialista, el desplazamiento del sistema avanza desde el oeste-noroeste hacia la capital provincial, afectando sectores como Villa Carlos Paz y el corredor de la Ruta 5 entre Alta Gracia y Córdoba. Para la jornada de hoy se esperan chaparrones intensos, vientos del sector sur y una temperatura máxima que apenas rondará los 23 o 24 grados, en fuerte contraste con los 34,6°C registrados en la jornada previa.

"Hay un choque de masas de aire: tuvimos casi 45 grados ayer en el norte del país y, entre ese aire caliente y un aire más fresco y húmedo que está ingresando en el centro, se produce esta inestabilidad", explicó Madelón sobre el origen del temporal.

El impacto del fenómeno ya se hizo sentir con violencia en los accesos viales. Andrés, un oyente residente en la zona de la Ruta 5 a la altura del peaje, relató el alarmante momento en que sorprendió la caída de piedra: "Cayó piedra en seco, de un tamaño bastante considerable, juntando el dedo gordo con el índice. Se sentía cómo pegaban en el peaje y la verdad fue terrible".

El meteorólogo aclaró además que estos episodios se dan en un contexto de mayor disponibilidad de humedad en la atmósfera vinculado al fenómeno global de El Niño: "No todas las tormentas están formadas por el efecto Niño, pero al haber más humedad a disposición se generan más lluvias y tormentas. Cuando no hay humedad, nada de estas cosas pasa".

La alerta meteorológica se mantiene vigente no solo para Córdoba, sino también para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes.