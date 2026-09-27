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Volvé a gritarlo “Xeneize”: reviví los goles de Boca en la remontada ante Racing en Rosario

Boca vivió una jornada épica en el estadio de Central y se metió en las semifinales de la Copa Argentina.

27/09/2026 | 20:08Redacción Cadena 3

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Los jugadores de Boca celebran el tercer gol ante Racing.

FOTO: Los jugadores de Boca celebran el tercer gol ante Racing.

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  1.

    Audio. 1° gol de Boca a Racing. (Enner Valencia)

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  2.

    Audio. 2° gol de Boca a Racing. (Enner Valencia)

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  3.

    Audio. 3° gol de Boca a Racing (Enner Valencia)

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Mario Celedón Por Mario Celedón

Boca no había jugado una buena primera parte y estuvo en desventaja a partir de dos golazos, pero una actuación inolvidable del atacante Enner Valencia, con tres tantos, puso el 3-2 final en los últimos 20 minutos, para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026.

En un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, la “Academia” había arrancado en ventaja con tantos del volante Gastón Lodico y el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 del primero y dos del segundo tiempo, mientras que Valencia anotó en 27, 34 y 50 minutos de la segunda parte.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Boca logró una remontada y ganó 3-2 gracias a una actuación destacada de Enner Valencia.

¿Quién fue el jugador destacado?
El atacante Enner Valencia anotó tres goles en el partido.

¿Cuándo se disputó el partido?
El partido se llevó a cabo en los últimos 20 minutos de la segunda parte.

¿Dónde se jugó el encuentro?
Se disputó en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central.

¿Por qué es importante este partido?
Este triunfo le dio a Boca el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026.

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