Con tres goles de Valencia, Boca se lo dio vuelta a Racing y se metió en semis de Copa Argentina

Boca no había jugado una buena primera parte y estuvo en desventaja a partir de dos golazos, pero una actuación inolvidable del atacante Enner Valencia, con tres tantos, puso el 3-2 final en los últimos 20 minutos, para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026.

En un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, la “Academia” había arrancado en ventaja con tantos del volante Gastón Lodico y el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 del primero y dos del segundo tiempo, mientras que Valencia anotó en 27, 34 y 50 minutos de la segunda parte.

En un nuevo partido inolvidable en la historia del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena, Boca se quedó con el pase a la semifinal de la Copa Argentina, instancia en la que lo espera Banfield, por un lugar en la final.

La "Academia" abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo gracias a un increíble gol olímpico de Gastón Lodico.

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Racing se perdió el segundo cuando el joven Escudero entró solo tras un muy preciso centro de Lodico, pero no consiguió darle precisión a su remate.

El arquero de Racing, Facundo Cambeses, se lució con una gran atajada ante un remate desde afuera del área de Flores.

"Maravilla" Martínez anota el 2-0 al minuto de juego en el segundo tiempo.

A los 13 minutos, un centro rasante de Villa hubiera generado mucho peligro en caso de cruzar el área y llegar a los pies de Flores, aunque el arquero surgido en las inferiores de Banfield supo dar un paso adelante y cortar la trayectoria de la pelota.

En 27 minutos, un córner al segundo palo habilitó la aparición del atacante Enner Valencia, que llegó libre de marca y puso un frentazo goleador que significó el descuento.

Cuando iban 34 minutos y Boca no paraba de empujar, un centro de Villa al área chica le llegó a la cabeza a Valencia, que esta vez definió al primer palo, desde el área chica, e igualó el partido.

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